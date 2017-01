Kulturtouristen als Werbeträger

Rastatt - Die typischen Besucher der Rastatter Barockschlösser sind überdurchschnittlich gebildet, verfügen über ein relativ hohes Einkommen und sind oft über 50. Mehr als drei Viertel besuchen die Barockresidenz zum ersten Mal, bei Schloss Favorite sind es fast 60 Prozent. Doch fast alle würden wiederkommen oder die Schlösser ihren Bekannten weiterempfehlen. Das sind die Ergebnisse einer großangelegten Besucherbefragung, die die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg im Sommer 2016 erhoben haben.

Mit den nun ausgewerteten Ergebnissen ist Geschäftsführer Michael Hörrmann hochzufrieden. "Geradezu sensationell" findet der Chef der Schlösserverwaltung, dass mehr als 90 Prozent der Besucher von Schloss Favorite eine Führung in dem Sommerschloss vor den Toren Rastatts weiterempfehlen würden. "Bessere Botschafter für ein Schloss können wir nicht haben", freut er sich. Und davon könnten nicht nur die Schlösser selbst profitieren, sondern auch die Stadt und die Region. Denn durchschnittlich lassen die Tagesbesucher vor Ort bis zu 53 Euro springen, und zwar nicht nur an der Schlosskasse und in den Schloss-Shops, sondern auch in Restaurants und Geschäften drum herum. "Hier sprechen wir also auch von einer großen wirtschaftlichen Bedeutung", sagt Hörrmann und weist darauf hin, dass rund die Hälfte der Tagesbesucher Anfahrten von 250 Kilometern und mehr in Kauf nimmt.

Im Jahr 2015 zählten die Staatlichen Schlösser und Gärten in der Residenz 72881 Besucher, ins Schloss Favorite kamen 23620 Interessierte. Für 2016 habe er zwar noch keine genauen Zahlen parat, aber Hörrmann kann schon jetzt für die Residenz eine deutliche Steigerung ankündigen. Das liege unter anderem an mehreren Großveranstaltungen wie den Schlosshof-Open-Airs.

Für Schloss Favorite hat die Befragung ferner ergeben, dass das Porzellanschloss einen regelrechten Fanclub hat: 40 Prozent der dort Befragten sind regelmäßig bei Führungen zu Gast. Ein Eindruck, der sich mit den Erfahrungen der Schlossführer deckt, die manches Gesicht immer wieder sehen. Das passt gut zur Gesamtzufriedenheit der Schlossbesucher, die laut Befragung bei den regelmäßigen Gästen gegen 100 Prozent geht. Doch auch von den Erstbesuchern sind zwei Drittel sehr, oder sogar äußerst zufrieden.

Dennoch: Es gibt Stellschrauben, an denen die Schlösserverwaltung in den kommenden Jahren noch drehen will. Zwei Besuchergruppen hat man dabei besonders im Blick: Menschen mit Behinderung und mit Migrationsbiografie. Letztere haben laut Hörrmann häufig Schwellenängste oder kennen aufgrund ihrer kulturellen Prägung Schlösser als Ausflugsziele nicht. Deshalb sind sie auch in der Besucherstatistik unterrepräsentiert.

Hintergrund

Besucher mit Handicap gelangen in der Residenz schon jetzt mit einem Aufzug im Wehrgeschichtlichen Museum (WGM) in die Beletage. Bei der Erschließung von Favorite sieht es da schwieriger aus. Recht enge Wendeltreppen führen nach oben. "Virtuelle Teilhabe" könnten laut Hörrmann künftig auch in den Rastatter Schlössern ein Thema sein, zumal Reisebusse ab 2019 behindertengerechter ausgestattet sein müssten.

Teil einer noch besucherfreundlicheren Erschließung soll auch die Verlegung der Schlosskasse von der Herrenstraße in den Eingangsbereich des WGM sein (wir berichteten). Hörrmann rechnet damit, dass die neue Schlosskasse mit Shop zum Start der neuen Saison im Frühjahr in Betrieb gehen kann.