Gigant sorgt seit Jahrzehnten für Entlastung

Von Christian Rapp Iffezheim - Rund 80 Wasserfahrzeuge passieren mittlerweile täglich die Staustufe Iffezheim - knapp 30000 Fahrzeuge jährlich. Längst ist der Gigant aus Beton und Stahl die größte Binnenstaustufe Europas. Dieses Jahr feiert die Anlage 40-jähriges Bestehen. Als "Geschenk" wird die Staustufe voraussichtlich ab 2018 für rund 10,5 Millionen Euro modernisiert. Es sind imposante Zahlen, mit denen die Staustufe Iffezheim aufwarten kann, und die verdeutlichen, welch bedeutendes Bauprojekt 1974 begann und drei Jahre später einen erfolgreichen Abschluss fand: In Spitzenzeiten verbauten bis zu 1250 Arbeiter 220000 Kubikmeter Beton, 180000 Kubikmeter Schüttsteine, 10000 Tonnen Betonstahl sowie 1600 Tonnen Stahl (für die Tore). Unglaubliche 4,5 Millionen Kubikmeter Erde wurden während der Baumaßnahmen der Schleuse bewegt. Nicht minder beeindruckend sind die Dimensionen für den Bau des Wehrs und der Rheinseitendämme. Für das Wehr, mit einer Durchflussbreite von 120 Metern, wurden 2,1 Millionen Kubikmeter Erde bewegt und 1320 Tonnen Stahl verbaut. Für die Dämme waren 575000 Kubikmeter Schüttsteine notwendig. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des Neubauamts Oberrhein, die für den Bau zuständige Behörde, sowie Iffezheims damaliger Bürgermeister Albin König von einem "Jahrhundertbauwerk" sprachen. Die Schiffe werden seit der Inbetriebnahme im März 1977 in zwei Doppelkammerschleusen gehoben, die 24 Meter breit und 270 Meter lang sind. Je nach Größe können bis zu sechs Schiffe gleichzeitig durch die Schleuse befördert werden. Die südlichen Schleusentore wiegen jeweils 80 Tonnen, die nördlichen Schiebetore bringen es auf 300 Tonnen. Für jeden Schleusenvorgang, der zwischen zehn und zwölf Minuten dauert, werden 80 Millionen Liter Wasser benötigt. Die Vorhafenlängen betragen jeweils 750 Meter mit 80 Dalben - diese dienen zum Befestigen oder Abgrenzen der Schiffe. Im Durchschnitt passieren jährlich rund 25 Millionen Gütertonnen, darunter etwa 200000 Container, die Staustufe. Diese Gütermenge entspricht einer Entlastung der Straße von rund einer Million voll beladener 40-Tonnen-Lkw pro Jahr. Fünfte Turbine kommt 2013 dazu Das Kraftwerk wurde 1978 in Betrieb genommen und gehört der EnBW sowie der Electricite de France (EDF). Im Juni 2013 kam die fünfte Kaplanturbine hinzu. Seitdem erzeugen sie rund 148 Megawatt Leistung im Jahr, die etwa 250000 Haushalte mit CO2-freier Energie versorgen. Zuletzt wurde im Herbst vergangenen Jahres die obligatorische Revision der Schleusenkammern durchgeführt. Jedes Jahr werden die Kammern abwechselnd auf Schäden untersucht. Nachdem bei einem Kontrollgang ein leichter Wassereintritt festgestellt worden war, wurde die undichte Stelle von Spezialtauchern mit Unterwasserbeton vergossen. Und auch in mittelfristiger Zukunft stehen einige Modernisierungsmaßnahmen an, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Freiburg (WSA) mitteilt. So soll ab dem Jahr 2018 ein Neubau eines zentralen Bedienstandes als Leitzentrale an Land mit Fernüberwachung der Schleuse Breisach (über Kameras) angegangen werden. Zudem werden die in die Jahre gekommene Vorhafenbeleuchtung sowie die Signalanlage ersetzt. Dazu gesellt sich ein Neubau der acht Ein- und Auslaufschütze und deren Führungen in den Längskanälen sowie die Erneuerung der acht Schützantriebe durch Elektrohubzylinder inklusive Anbindung über SPS-Technik an die Schleusensteuerung. Insgesamt verschlingen die Baumaßnahmen laut WSA rund 10,5 Millionen Euro und sollen bis 2020 fertiggestellt sein.

