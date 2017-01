Im Schnitt 47,7 Jahre alt

Dies geht aus dem Bericht hervor, den der Leiter des Amts für Personal, Organisation und Zentrale Dienste, Manfred Großmann, jüngst im Kreistag vorlegte. Das aktuelle Durchschnittsalter in der Behörde ist 47,7 Jahre - und liegt damit fünfeinhalb Jahre über jenem der Erwerbstätigen insgesamt im Landkreis Rastatt. Entsprechende Auffangkonzepte sind gefragt. So will man sich zur Personalgewinnung als familienbewusster und demografieorientierter Arbeitgeber zertifizieren lassen, zudem auf Marketing und Online-Bewerbungsmanagement setzen. Personalbindung erhofft man sich unter anderem durch Entwicklungsmöglichkeiten, Home Office und Begrüßungskultur.

Ein Chancengleichheitsplan zur Vereinbarkeit von Beruf und Lebensphasen, Gesundheitsmanagement und Ablaufoptimierungen sind weitere Faktoren, die für den Landkreis als Arbeitgeber sprechen sollen. Denn: Allein durchs Lohngefüge kann man nicht mit der Industrie mithalten. Daher bilde man beispielsweise Ingenieure oder IT-Kräfte zunehmend selbst aus - und hoffe, sie durch sogenannte "weiche" Rahmenbedingungen an die Verwaltung zu binden.

Das Geld ist offensichtlich ein Problem der öffentlichen Hand: Wie Elchesheim-Illingens Bürgermeister Rolf Spiegelhalder anmerkte, hätten gerade auch kleinere Kommunen zunehmend Probleme, gutes, qualifiziertes Personal zu bekommen. Die Kürzung der Eingangsbesoldung sei da gerade das falsche Signal gewesen, appellierte er an die Landtagsabgeordneten, diese schnellstens zurückzunehmen.

775 Vollzeit- und 446 Teilzeitbeschäftigte teilen sich aktuell die 889 Stellen des Landkreises, darunter 276 Beamte und 903 Beschäftigte. Auf 726 Frauen und 495 Männer verteilen sich die Stellen. Deren Zahl war zuletzt hauptsächlich aufgrund der Aufgaben im Flüchtlingsmanagement aufgestockt worden.

Für 2017 steht ein weiterer Mehrbedarf von 26 Arbeitskräften im Plan; 18 davon sind indes bereits 2016 besetzt worden. Unter den Beschäftigten zählt das Landratsamt derzeit 46 Azubis. "Nach wie vor", so Großmann, "ist die Bewerbungssituation gut."