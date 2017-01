Mensch im Mittelpunkt , nicht das Problem

Bei Beate Klein aus Ettlingen liegt der Seelsorger-Kurs einige Jahre zurück. Sie absolvierte ihn 2011. Da bei ihrer Arbeit in der Altenpflege sowie als Religionslehrerin die Seelsorge ohnehin schon eine wichtige Rolle spielte, entschloss sie sich für den Kurs - um ein gutes Fundament zu erhalten, wie die 53-Jährige erzählt.

Ein Jahr dauerte die Basisausbildung, die mehrere Kursteile und Supervisionsgespräche beinhaltete. So wird es auch bei diesem Kurs sein, den die Erzdiözese Freiburg anbietet, berichtet Tobias Speck, Leiter der Diözesanstelle Mittlerer Oberrhein/Pforzheim. "Der Kurs umfasst das ganze Jahr 2017", kündigt er an. Die Ausbildung bestehe aus vier Teilen, in denen Theorie, Praxis und Persönlichkeitsbildung vorkommen.

Jeder solle im Kurszeitraum seelsorgerliche Gespräche führen und dokumentieren, informiert Speck. "Zwei davon werden ausführlich besprochen." Seelsorgerin Klein bestätigt: "Man übt eine gute Gesprächsführung ein." Damit könne man dann Menschen begleiten und ihnen helfen. Dabei sei immer wichtig: Im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht das Problem. "Ich löse nicht das Problem, sondern helfe der Person dabei, besser damit fertig zu werden", erklärt Klein.

Wo man die neu erworbene Fähigkeit schließlich anwendet, ist unterschiedlich. Klein arbeitet in der Notfallseelsorge, andere helfen im Hospizdienst oder eben im Krankenhaus. "Der Kurs bietet das Handwerkszeug, um in seinem Ehrenamt arbeiten zu können", verdeutlicht Klein.

"Die Teilnehmer entwickeln die Grundhaltungen der Empathie, Wertschätzung und Kongruenz und lernen die Begleitung in Krisen und anderen seelsorglichen Situationen", berichtet Speck. Im Kurs werde die Wahrnehmungsfähigkeit für das eigene innere Erleben sowie das anderer Menschen geweckt.

Die vier Kurseinheiten werden im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt abgehalten. 24 Personen können insgesamt teilnehmen. Wer mitmachen will, muss zuerst mit der Kursleitung ein persönliches Gespräch führen, sagt Speck. "Dabei merken wir, inwieweit jemand bereit und in der Lage ist, sich auf diesen Kurs einzulassen." Menschen aller Altersgruppen und Konfessionen können teilnehmen. Der aktuelle Kurs sei allerdings ausgebucht, teilt Speck mit. Zudem gebe es eine Warteliste.

Wer speziell in der Klinikseelsorge mitarbeiten will, erhält nach dem Kurs eine darauf aufbauende Schulung, in der die Kompetenzen, die für den Dienst in der Klinik wichtig sind, vermittelt werden, informiert Speck. Ähnliches gelte für den Einsatz in der Notfallseelsorge. "Diejenigen, die ehrenamtlich in der Klinikseelsorge mitarbeiten wollen, durchlaufen eine Aufbauschulung und werden dann durch erfahrene hauptamtliche Klinikseelsorger schrittweise an die Besonderheiten des Krankenhausalltags herangeführt. Angedacht ist ein Besuchsdienst im Krankenhaus etwa einmal in der Woche", verdeutlicht Speck.

Dass es einen großen Bedarf an seelsorgerischer Begleitung gibt, kann Beate Klein bestätigen. "Wir leben in einer schnelllebigen Welt, sind mobil und flexibel." Oft kämen da Gespräche und Zuhören zu kurz, da die Zeit dafür fehle. In der Seelsorge merke das Gegenüber jedoch, dass "jemand da ist, der Zeit hat und zuhört". Man gebe das Gefühl, verstanden zu werden. Und nicht nur fürs Ehrenamt ist die Seelsorger-Ausbildung nützlich, findet Beate Klein: "Den Kurs kann man fürs ganze Leben gebrauchen."