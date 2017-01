Bessere Versorgung in Gemeinde gefordert Au am Rhein (ar) - Mit einem Spruch des Schriftstellers Edgar Allen Poe "Nicht in der Erkenntnis liegt das Glück, sondern im Erwerben der Erkenntnis" begrüßte Bürgermeister Hartwig Rihm am Dienstagabend die zahlreichen Besucher des Neujahrsempfangs in Au am Rhein. Er erinnerte an erreichte und nicht erreichte Ziele, blickte aber auch in die Zukunft. Seit 1. Juni 1985 lenkt Hartwig Rihm als Bürgermeister die Geschicke in Au am Rhein. Seine letzte Neujahrsansprache hielt Rihm, der noch bis Sommer im Amt ist, vor rund 250 Besuchern. "Ich bin überrascht über den großartigen Besuch", freute er sich. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Harmonikaclub Au am Rhein unter Leitung von Horst Engelhard. Rihm brachte seine Freude zum Ausdruck, dass 2016 das Baugebiet "Hahneck" mit 59 Bauplätzen fertiggestellt werden konnte. Zufrieden zeigte er sich mit dem nun flächendeckenden schnellen Internet und der im gleichen Zuge durchgeführten Absenkung der Bordsteine an den Kreuzungsbereichen. Mit der Sanierung der alten Post und dem Rathaus sei eine wichtige bauliche Maßnahme gestartet worden. Froh zeigte er sich, dass die Wasserversorgung in Au am Rhein mit dem Anschluss an die Wasserversorgung Durmersheim gesichert sei. Rihm blickte zufrieden auf die Angebote an der Schule, wenn auch der Verlust der Hauptschule schmerzlich gewesen sei. Ziel sei es, die Grundschule zur offenen Ganztagsgrundschule zu entwickeln. Fortgeschrieben werden müsste die Kindergartenbedarfsplanung, da durch das Neubaugebiet weitere Anforderungen gegeben seien. "Ich hoffe, dass wir gemeinsam im bestehenden Schwesternwohnhaus eine Lösung finden werden", appellierte Rihm an den Pfarrgemeinderat. Lobende Worte hatte er für die Seniorenarbeit, für die Zusammenarbeit mit der Sozialstation und die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingshilfe. Er dankte allen, die die Verteilerkästen künstlerisch gestaltet hätten. Enttäuscht zeigte sich Rihm, dass die Entwicklung im Bereich Poldermaßnahme Bellendorf/Rappenwört nicht weitergekommen sei. Seine jahrzehntelange Forderung nach Hochwasserschutz bekräftigte er einmal mehr. Als wichtiges Thema bezeichnete er die Schnakenbekämpfung mit BTI. Die Hoffnung der letzten Jahre, dass das Land der Sanierung der Neuburgweierer Straße grünes Licht erteilt, nimmt Rihm ins Jahr 2017 mit. Kritische Worte richtete Rihm an die Nachbargemeinden, die sich der Kaufkraft der Auer Bürger bedienten. Er forderte eine Verbesserung der Versorgung in der Gemeinde. Die geistlichen Segenswünsche für das neue Jahr überbrachte Pastoralreferentin Julia Buchholz.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben