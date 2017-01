Ein Iffezheimer mit Hotel in Brasilien

Iffezheim - Die Bilder, die Markus Frenzel geschickt hat, wecken Urlaubssehnsüchte - weißer Sand, Palmen, türkisblaues Meer. Nicht weit von diesen Traumstränden in Postkarten-Idylle lebt und arbeitet der 46-Jährige seit neun Jahren. Frenzel stammt aus Iffezheim und hat eigenen Angaben zufolge bei Salvador da Bahia in Brasilien ein kleines Hotel gegründet und aufgebaut.

Vor neun Jahren kehrte der damalige Produktmanager für Herrenbekleidung seiner Heimatgemeinde den Rücken "Da ich in meiner damaligen Branche, der Textilindustrie, in Deutschland keine Zukunft mehr sah, musste ich mir etwas Neues überlegen. Es lag nahe, in die Gastronomie zu gehen, da ich aus einer Gastronomen-Familie stamme und damit auch schon immer zu tun hatte", berichtet Frenzel und konkretisiert: "Mein Vater war einige Zeit lang Geschäftsführer der Autobahnraststätten Baden-Baden und Renchtal, und danach in Singen in einem SB-Restaurant in einem großen Supermarkt tätig." Gastronomie sei eben das gewesen, was er, Markus Frenzel, außer Produktmanager am besten konnte und was ihm am meisten Spaß gemacht habe.

Und warum ausgerechnet Brasilien? "Brasilien war damals das Land, das mir meine persönlichen Wünsche und Gegebenheiten erfüllen konnte", betont der Auswanderer. Eine Malediveninsel sei im Budget nicht drin gewesen, der asiatische Raum sei für ihn aus Integrationsgründen "flachgefallen" und Französisch-Polynesien einfach zu weit weg und kompliziert zu erreichen gewesen. "Ich wollte mit meinem bescheidenen Budget etwas erreichen, schnell integriert sein und das ganze Jahr Sommer und Sonne haben. Da war damals schnell Brasilien das Zielgebiet." Und Salvador da Bahia "ist das afrikanische Herz Brasiliens, hier mischt sich afroamerikanische Kultur mit der brasilianischen Lebenslust". Für den 46-Jährigen ist es die "beste Ecke in diesem enorm großen Land", wie er schwärmt.

Und wie sieht es mit der Kriminalität aus? Noch vor 20 Jahren hätte man besser nicht alleine durch die Stadt bummeln sollen, meint Frenzel, doch inzwischen habe sich im Stadtgebiet vieles enorm gebessert. "Ich habe bereits mehr als 200 Führungen durch Pelorien und die Metropole Salvador gemacht ohne jeglichen Vorfall", berichtet der Hotelier aus seinen Erfahrungen. Er räumt aber auch ein: "Freilich gibt es immer noch genügend Viertel, die wir bei unsern Touren gerne auslassen."

Markus Frenzel hat einen 15000 Quadratmeter großen Landsitz (Sitio) gekauft, der in die Natur eingebettet ist und sich etwa drei Kilometer zum Meer befindet. "Die unterschiedlichsten Strände haben mich dazu bewegt, das Hotel so zu positionieren, das man alle Strände relativ unkompliziert und schnell erreichen kann und somit nicht die ganze Zeit am gleichen Fleckchen Strand verbringt." Das Anwesen sei ländlich gelegen, aber in 20 Minuten könne man den Internationalen Flughafen erreichen und in 30 Minuten mitten in der Drei-Millionen-Metropole Salvador da Bahia sein - heute die drittgrößte Stadt Brasiliens und 200 Jahre lang, von 1549 bis 1763, erste Hauptstadt Brasiliens.

Es waren neun Jahre harte Arbeit. Der Landsitz wurde nach und nach zum heutigen Hotel umgebaut - dabei habe er viel in Eigenleistung gemacht. Das Hotel wurde vor acht Jahren zunächst mit zwei Zimmern eröffnet und ist dann jedes Jahr im Schnitt um ein bis zwei Zimmer gewachsen. Heute bietet es zehn Doppelzimmer, die alle Veranda oder Balkon haben. In dem Hotel arbeiten noch ein deutscher Hotelmanager und Teilhaber, "der mir auch viel beim Aufbau geholfen hat", wie Frenzel berichtet, sowie zwei brasilianische fest angestellte Mitarbeiter. Und bei Bedarf gibt es noch zwei Aushilfskräfte auf Abruf.

Auch schon Gäste aus Mittelbaden

70 Prozent der Hotelgäste seien Brasilianer, der Rest teilt sich auf das dreisprachige Europa auf. "Zufällig hatten wir aber auch schon Gäste aus Sandweier, Sinzheim und Muggensturm - das waren lustige Momente bei der Ankunft", meint der Hotelier aus Iffezheim, der Englisch, Portugiesisch fließend und etwas Französisch spricht. Sein Alltag sieht immer anders aus - schon dank der wechselnden Gäste. "Ich bin ein Allrounder und mache vieles gerne selbst, Stadttouren, Ausflüge mit den Gästen oder externen Touristen, aber auch das Abendessen kochen gehört zum täglichen Ablauf. Ich muss immer am Ball bleiben, denn in unserer Größe sind wir quasi Alleinvermarkter", unterstreicht Markus Frenzel. Für Hobbys bleibt neben dem Hotelbetrieb keine Zeit. "Mein Hobby ist mein Beruf", bekräftigt der 46-Jährige, der auch die Webseiten des Unternehmens pflegt - "da hat man einiges zu tun".

Iffezheim ist aber nicht vergessen. Seine Schwestern und seine Mutter leben noch dort. Frenzel: "Zu Familienfesten komme ich immer wieder gerne in die Heimat zurück."

www.pousada-rancho-fundo.com