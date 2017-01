"Unbefriedigende Verkehrsverhältnisse"

Von Bernhard Schmidhuber Hügelsheim - Neben seinem umfassenden Rundumblick über die Gemeindepolitik konnte Bürgermeister Reiner Dehmelt beim Neujahrsempfang wieder Bürger für ihre sportlichen Leistungen auszeichnen. Höhepunkt des knapp zweistündigen offiziellen Teils war die Proklamation der 15. Hügelsheimer Spargelhoheiten (siehe gesonderten Text). In seiner Ansprache ging der Rathauschef auch auf die aktuelle Flüchtlingsproblematik ein. Auch 2017 werde für ihn das Thema ein Schwerpunkt bleiben. "Wir werden vor große Herausforderungen gestellt werden", so Dehmelt, müsse man doch in diesem Jahr für 60 bis 70 Flüchtlinge Wohnraum beschaffen. Als "absolut unbefriedigende Situation mit ungewissem Ausgang" bezeichnete er die PFC-Problematik auf der heimischen Gemarkung. Aktuell sei rund 40 Hektar landwirt-schaftliche Fläche damit belastet. Bis die Schuldfrage letztlich geklärt sei, gingen für Dehmelt "noch Jahre ins Land". Positiv stimme ihn, dass die Problematik endlich beim Land und Bund angekommen sei. Und zur Klarstellung betonte er: "Das Trinkwasser der Gemeinde war und ist hinsichtlich PFC unbedenklich." Zwar habe der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden im Jahr 2016 keinen neuen Fluggastrekord aufgestellt, dennoch gab es eine Steigerung der Passagierzahl auf insgesamt 1115000 Personen. Erfreulich sei, dass man dort inzwischen 2500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in 125 Firmen zähle. Auch stehe man in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem namhaften Logistikunternehmen. Dazu bezog Dehmelt aber auch klare Position, da er im Zweckverband und im Aufsichtsrat gegen die Ansiedlung votiert habe: "So sehr wir die wirtschaftliche Entwicklung begrüßen, so sehr müssen wir auf die für Hügelsheim unbefriedigenden Verkehrsverhältnisse verweisen und diese anprangern." Weiter streifte der Rathauschef den Autobahnanschluss ("der Planfeststellungsantrag wurde am 30. Dezember beim Regierungspräsidium eingereicht") und das Baugebiet "Östlich der Badener Straße" ("Ende des Monats erfolgt die Vergabe der insgesamt 17 Bauplätze"). "Das Ergebnis wird um knapp eine Million besser ausfallen als geplant", hatte Dehmelt am Ende seiner Ausführung noch das Thema Gemeindefinanzen parat. Aktuell liege die Pro-Kopf-Verschuldung bei 401 Euro. Doch seien in diesem Jahr die Sanierung der Schwarzwaldhalle und weiterer gemeindeeigener Gebäude, die Hauptschaltanlage der Kläranlage, energetische Sanierungen und die Fertigstellung der aktuellen Erschließung geplant. Bei den Ehrungen konnte Dehmelt zusammen mit den Spargelhoheiten Mara und Luisa nachfolgende Personen auszeichnen: die Meistermannschaft des Tennisclubs sowie Svenja Holzer (Kreismeisterin in der Juniorenklasse und amtierende Kreisschützenkönigin) und Wolfgang Zink (Kreismeister in der Disziplin Kleinkaliber liegend). Weiter wurde Alexander Fortmeier ausgezeichnet, der die Titel badischer Seniorenmeister und baden-württembergischer Vizemeister im turnerischen Mehrkampf errang. Bedingt durch seine Teilnahme an den B-Weltmeisterschaften wurde in Abwesenheit Marc Weiler vom Baden Hills Golf- und Curlingclub ausgezeichnet, der zahlreiche erste Plätze auf deutscher und europäischer Ebene vorweisen konnte. "Seit der Einführung im Jahr 1988 ist die Bürgermedaille bislang erst zehn Mal verliehen worden", informierte Bürgermeister Dehmelt. Mit einstimmigem Ergebnis habe der Gemeinderat beschlossen, damit Theodor Leppert für dessen "langjähriges und außerordentliches Engagement auf politi-scher, kultureller und sozialer Ebene" zu danken. Neben seiner Gemeinderatstätigkeit von 1980 bis 2009 zeichne den Geehrten auch dessen beispielhaftes Engagement im Musikverein aus. Seit 1953 verstärke er das sogenannte Blechregister, und daneben war er von 1978 bis 1993 stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins. Als "Baumeister" bezeichnete Dehmelt den Geehrten, der mit seinem handwerklichen Geschick beim Spargelfest oder Weihnachtsmarkt beim Auf- und Abbau "den Ton angebe." Mittlerweile könne Leppert auf eine Vielzahl an Ehrungen zurückschauen. "Theo Leppert ist mir stets als fairer und sachlicher Kommunalpolitiker begegnet, den ein hohes Maß an Menschlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität und fachliche Kompetenz auszeichnet und für den das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund steht", lobte der Rathauschef. Musikalisch umrahmt wurde der offizielle Teil des Neujahrsempfangs durch den Musikverein und den Männergesangverein. Mit den besten Wünschen für das neue Jahr stieß man danach mit einem Gläschen an.

