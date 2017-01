Sanierung des Gemeindezentrums "hat Priorität"

Durmersheim - Mit der Bauernregel "Je frostiger der Januar, desto freudiger das ganze Jahr" begrüßte der Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp gestern mehr als 250 Besucher beim zweiten Neujahrs-Bürgertreff im Gemeindezentrum.

Musikalisch gestaltet wurde der Empfang vom Chor "Ton Ab" des Gesangvereins Freundschaft Würmersheim, dem Musikverein Harmonie Würmersheim unter der Leitung von Markus Bruschke sowie von sechs Jungmusikern, denen der Ortsvorsteher zuvor zum Erwerb des Jungmusiker-Abzeichens in Bronze beziehungsweise in Silber gratuliert und ihnen ein Präsent überreicht hatte.

Besonders würdigte Schorpp die uneigennützige Arbeit der zahlreichen Helfer des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr für ihren Einsatz im Dienst der Allgemeinheit sowie allen Mitmenschen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit ehrenamtlich engagieren.

Schorpp spannte einen großen Bogen von der Weltpolitik bis hin zu lokalen Ereignissen. "Wir konnten einiges erreichen und den Grundstein für manch wichtige Entscheidung legen", zog der Ortsvorsteher für Würmersheim eine insgesamt positive Bilanz.

Als Beispiele nannte er die Inbetriebnahme des modernisierten und erweiterten Kindergartens St. Thomas, den fertiggestellten Platz im Zentrum im Tiefgestade III, das sanierte Dach des Gemeindezentrums, das großflächig eingeführte schnelle Internet, die vom jungen Planer Jonas Girarde entworfene Umgestaltung des Kreisels am Ortsausgang nach Elchesheim, die Zustimmung zum Wunsch der Feuerwehr, nach der Inbetriebnahme eines neuen gemeinsamen Gerätehauses mit der Abteilung Durmersheim zu fusionieren, den Baumschnittkurs und das Engagement des Obst- und Gartenbauvereins, die unermüdliche Arbeit in den Tanzgruppen der JKG sowie die Jugendarbeit des FV Germania mit seinem in der ganzen Region bekannten Wörner-Turnier, an dem sich wieder über 70 Jugendmannschaften beteiligten.

Außerdem freute sich Schorpp, dass sich am Speckkälblefest fast alle Würmersheimer und einige Durmersheimer Vereine beteiligt hatten, erstmals zwei Bühnen bespielt werden konnten und alles ehrenamtlich organisiert wurde.

Als Beispiel für bürgerschaftliches Engagement würdigte Ortsvorsteher Schorpp die spontane Initiative der JKG-Tanzgruppen, die mit ihrem Würmersheimer Wintermarkt der Bevölkerung eine Freude bereitet haben. "Wir wurden von unserem eigenen Erfolg überrollt, der Zuspruch der Bevölkerung war so groß, dass wir auch in diesem Jahr den Wintermarkt organisieren werden", teilten die Organisatorinnen Simone Feil und Monika Benkert mit, die von dem Erlös an Helmut Weißenburger einen Scheck über 500 Euro für die Suppenküche von St. Bernhard Durmersheim überreichten.

"Für die sportlich, kulturell, kirchlich und gemeinnützigen Vereine war, auch dank der guten und unbürokratischen Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung, 2016 ein erfolgreiches Jahr", betonte Benjamin Heck als Vertreter der Vereine. Schorpp und Heck bedauerten, dass durch den Sanierungsstau im Gemeindezentrum die Zustände erheblich beeinträchtigt bis unzumutbar geworden seien, weshalb beide nicht verstehen können, dass der Gemeinderat die Mittel für die dringend notwendige Sanierung nicht bewilligt habe. "Besonders ärgerlich ist, dass unnötige Kosten für zwischenzeitlich aufgetretene Wasserrohrbrüche, zuletzt kurz vor Weihnachten, aufgewendet werden mussten, weshalb die Modernisierung der Küche, der behindertengerechte Umbau des Eingangs- und des Sanitärbereichs im Gemeindezentrum für den Ortschaftsrat die oberste Priorität hat", betonte Schorpp.