"Mammutprojekt" fast fertig, Neues in der "Pipeline"

Ötigheim - Eine Bürgerwerkstatt, in der alle Ötigheimer aktiv an der Zukunft ihrer Gemeinde mitarbeiten konnten, die komplette Umgestaltung der Rathausstraße, die Erschließung des Neubaugebiets "Hagenäcker II"- das sind nur einige der großen Projekte, die in Ötigheim im vergangenen Jahr angepackt wurden. Bürgermeister Frank Kiefer ließ diese im Rahmen des Neujahrsempfangs seiner Gemeinde gestern Vormittag in der Ötigheimer Mehrzweckhalle vor zahlreichem Publikum noch einmal Revue passieren.

"Doppelt lebt, wer auch Vergangenes genießt", zitierte der Bürgermeister den römischen Dichter Martial. Im Rahmen einer Präsentation führte Kiefer die Glanzlichter des Gemeindekalenders 2016 den Anwesenden noch einmal vor Augen.

Den Hauptteil der Veranstaltung, zu der die Gemeinde in diesem Jahr zum dritten Mal alle Bürger eingeladen hatte, widmete er aber dem Ausblick auf das gerade begonnene Jahr. In "Hagenäcker II" werden laut Kiefer aller Voraussicht nach Mitte des Jahres schon die ersten Häuser entstehen, die Grundstücke an Privatleute seien alle verkauft. Ein weiteres Neubaugebiet im Bereich des Bahnhofs werde 2017 in planungsrechtlicher Hinsicht ebenfalls einen Schritt nach vorne machen.

Eine der größten Investitionen 2017 werde der Anbau des Kindergartens "Don Bosco" sein - 450000 Euro lasse sich die Gemeinde dieses Vorhaben kosten. "Das Mammutprojekt Ortskernsanierung wird im ersten Halbjahr dieses Jahres fertiggestellt werden", freute sich Bürgermeister Kiefer.

Einen finanziellen Kraftakt bedeute der Lückenschluss zur Sanierung der Rastatter Straße - mit Zuschüssen von Landkreis und Land werde man diese Herausforderung aber meistern können.

Spontanen Beifall gab es, als Kiefer ankündigte, dass der Lärmschutz entlang der Bahnlinie Richtung Bietigheim noch in diesem Jahr durchgehend gebaut werde. Der Landkreis Rastatt plane, einen Fahrradweg entlang der K3718 zu bauen: "Wir nutzen diese Situation, um unser Industriegebiet an der B3 mit der Verlegung einer Abwasser- und Wasserleitung künftig selbst zu versorgen", so Kiefer. So wolle man den nächsten Schritt hin zu einer Notwasserversorgung machen.

Einer der Wermutstropfen im Jahr 2016: Das neue Seniorenzentrum musste aufgrund baulicher Mängel nur kurz nach der Eröffnung wieder schließen - das ehrenamtliche Engagement für die pflegebedürftigen Senioren sei aber glücklicherweise weiter geführt worden, betonte Kiefer und dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Mitte des Jahres solle das Seniorenheim dann unter neuer Federführung wieder eröffnen. Außerdem freue man sich, dass in direkter Nachbarschaft eine Einrichtung zur Tagespflege sowie eine Senioren-Wohngemeinschaft entstehen werden.

Die Lebenshilfe plane zudem, in Ötigheim ein Projekt zum selbstständigen Wohnen für Menschen mit Behinderung zu realisieren, noch im Januar wolle sie das entsprechende Grundstück von der Gemeinde erwerben.

Kiefer dankte im Rahmen seiner Rede allen, die im vergangenen Jahr bereit waren, in die Zukunft von Ötigheim zu investieren - auch den ortsansässigen Firmen, die 2017 unter anderem Millionen in neue Produktionsflächen und damit auch in neue Arbeitsplätze investieren wollen. Der Rathauschef dankte dem Ötigheimer Gemeinderat und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Das Ziel müsse sein, die "Pipeline" weiter sinnvoll zu füllen und das Tempo konstant zu halten.