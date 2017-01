Dunkelheit wird immer mehr zu etwas Besonderem

Durmersheim - Die Milchstraße ist noch da, wo sie immer war - aber sehen kann Jürgen Linder sie nicht mehr. "Der Himmel wird immer heller", erklärt der Vorsitzende der Sternfreunde Durmersheim und Umgebung. Auswirkungen hat das nicht nur auf die Freizeitbeschäftigung von Hobby-Astronomen, sondern vor allem auf Umwelt und Tiere. Als Verursacher der sogenannten Lichtverschmutzung macht Linder unter anderem Straßenlaternen, die auf LED umgestellt wurden, verantwortlich.

"Neutral-weiß" nennt sich das Licht, das viele der Lampen abgeben. Das habe einen großen Blauanteil. "Dieser wird in der Atmosphäre stark gestreut. Und deshalb kann man die Milchstraße fast nicht mehr sehen", bedauert er.

Ein weiteres Problem: Viele der neuen Leuchten passen nicht zum Lampenkörper. "Sie blenden und strahlen in alle Richtungen." Denn nur dort, wo nicht nur die Leuchten, sondern die gesamte Straßenlaterne ausgetauscht wurde, sei das Licht besser abgeschirmt. "Die LED-Lichter machen den Himmel hell." Das sei nicht nur in Durmersheim so, sondern im gesamten Landkreis.

Wollen er und andere Hobby-Astronomen dennoch den Himmel beobachten, müssen sie zunehmend durch die Gegend fahren, um noch etwas am Firmament zu erkennen - unter anderem nach Völkersbach. "Der Mond und die hellen Planeten sind nicht das Problem", erklärt Linder. Bei Galaxien oder einem Andromedanebel habe man jedoch "keine Chance" mehr.

Dunkelheit wird zunehmend etwas Besonderes. Manche Regionen in Deutschland machen sogar schon Werbung für sich, weil es bei ihnen besonders dunkel ist - zum Beispiel im Havelland in Brandenburg. Dort wurde 2014 der erste deutsche Sternenpark Westhavelland eröffnet. Dieser Titel wird laut Internetseite des Sternenparks von der International Dark Sky Association nur an wenige ausgewählte Regionen verliehen. Im Vordergrund steht ein bewusster Umgang mit künstlichem Licht.

Der lässt an vielen Orten jedoch zu wünschen übrig. Und nicht nur den Sternfreunden wird mit dem "grell weißen" Licht die Freude getrübt. Auch Anwohner, neben deren Häusern und Wohnungen sich solche Laternen befinden, haben nachts oft Probleme. So wird der Schlaf durch erleuchtete Zimmer gestört. Die fehlende Dunkelheit kann zudem unter Umständen sogar krank machen: Denn nachts, bei Dunkelheit, wird das Hormon Melatonin gebildet, das aktiv Krebszellen bekämpfe, heißt es in einem Bericht des Deutschlandfunks über die Auswirkungen von Lichtverschmutzung. Zudem unterdrücke zu blaues Licht das Hormon, das den Schlaf fördert. Denn es signalisiere dem Körper, es sei noch mitten am Tag. Eine hohe Leuchtdichte und Blauanteile könnten darüber hinaus die Netzhaut schädigen, heißt es in einem Bericht des Sternenparks im Biosphärenreservat Rhön. "Das ist nicht nur ein astronomisches Thema, sondern auch wichtig für Mensch und Natur", findet Linder aus diesem Grund. Er plädiert dafür, "neutral-weiße" LED-Lampen zumindest durch "warmweiße" zu ersetzen.

Hinnehmen muss man als Anwohner störende Beleuchtung indes nicht. Denn nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gehören Lichtimmissionen zu schädlichen Umwelteinwirkungen, "wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen". Daher könne man bei dem Betreiber der Straßenbeleuchtung, also der Gemeinde, einen Antrag stellen, den Lichteinfall in die Wohnräume zu unterbinden - zum Beispiel mit einem Blendschutz vor der Laterne, erläutert Linder.

Wer sich nicht beschweren kann, aber dennoch unter den erhellten Nächten leidet, ist die Tierwelt. In einer Resolution machen die Vereinigung der Sternfreunde, Astronomische Gesellschaft und Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien auf negative Auswirkungen aufmerksam: So werde der Lebensraum nachtaktiver Tiere durch Lichtverschmutzung beeinträchtigt. "Nachtaktive Insekten und Falter werden besonders von Lichtquellen mit hohen Blauanteilen angezogen, verenden und werden damit dem Naturkreislauf entzogen", heißt es weiter in dem Papier. Singvögel müssten ihre Aktivitätsphasen und das Brutgeschäft ändern. Zudem würden Vögel generell von ihren Flugrouten abgelenkt oder sie "stoßen mit beleuchteten Bauwerken zusammen". Fledermausarten würden durch künstliches Licht aus ihren Lebensräumen vertrieben.

"Der Himmel wechselt kontinuierlich von Orange auf Blau", fasst Linder die Entwicklung zusammen. Früher habe man als Hobby-Astronom wenigstens noch einen Filter ins Okular einsetzen können, das einen Teil des Lichts herausgefiltert hat, erinnert sich Linder. Doch das sei nicht mehr möglich. Und so sei es immer schwerer, Himmelskörper zu erkennen - unter anderem auch Sternschnuppen. "Das Auge wird geblendet", erläutert Linder.

Neben all den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt findet es Linder zudem schade, dass die Astronomie einen so geringen Stellenwert in der Gesellschaft genießt. "Ohne die Sternenberechnung von Albert Einstein hätten wir heute keine Navigationsgeräte", macht Linder die Wichtigkeit dieses Fachgebiets deutlich. Um das zu ändern, fehle ihm zum Beispiel das Schulfach Astronomie. Erschreckend ist für ihn, dass viele beim Blick nach oben die Milchstraße gar nicht vermissen. "Die Jugend kennt nur noch den hellen Himmel - sie weiß nicht, was fehlt."