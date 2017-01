Zukunft der Festhalle im Mittelpunkt

Iffezheim - Das Goethe-Zitat "Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man beizeiten anfangen", stellte Bürgermeister Peter Werler an den Anfang seiner Neujahrsrede und betonte, dass die Gemeinde sich auch für 2017 zahlreiche Projekte vorgenommen habe, um den Ort, seine Infrastruktur und die Lebensqualität zu verbessern. "Es wird uns nicht langweilig werden", erklärte er mit Blickrichtung Finanzplanung 2020.

In den Mittelpunkt der anstehenden Investitionen rückte der Rathauschef die Erweiterung des Kindergartens St. Martin um 66 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und verteidigte die Entscheidung gegen den Neubau eines dritten Kindergartens mit der Kostenersparnis von zwei Millionen Euro.

Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets entlang der L 785 (ehemals B 36) gebe es schon zahlreiche Interessenten für die Bauplätze. Die Sicherheit, dass die Gewerbegrundstücke unmittelbar nach Inkrafttreten des Bebauungsplans vermarktet werden können, sah Werler nur gegeben, wenn möglichst alle Grundstücke von der Gemeinde erworben werden.

Einen besonderen Stellenwert nehme aufgrund von Aufgabenfülle, Investitionsvolumen, Dauer und Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung die Ortskernsanierung in seiner Neujahrsansprache ein, wechselte der Bürgermeister das Thema und ging insbesondere auf die Festhalle ein. Bei der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts habe die Diskussion um Renovierung oder Verlagerung des Veranstaltungsorts großen Raum eingenommen. Werler führte den Lärmschutz und die Parkplatzsituation als Argumente für eine Verlagerung an. Ganz entscheidende Bedeutung habe für ihn jedoch die Jahrhundertchance, die frei werdenden Flächen zwischen Haupt-, Hügelsheimer und Neuer Straße als "eigentliche Ortsmitte zukunftsweisend neu zu gestalten". In der Ratssitzung am 23. Januar werde das beauftragte Planungsbüro die Kosten für Renovierung und Neubau der Festhalle gegenüberstellen, kündigte Werler an. Als Alternativen zur Festhalle in der Ortsmitte brachte Werler die verstärkte Nutzung der Rennbahntribünen und der Freilufthalle ins Gespräch.

Ab 1. Februar werde das Anruflinientaxi um 21, 23 und 1 Uhr von Iffezheim an den Bahnhof Baden-Baden und zurück fahren, gab der Bürgermeister die Umsetzung der Ratsentscheidung vom November bekannt.

Bei der Betreuung und Integration der Flüchtlinge gehe es weiterhin darum, den Menschen zu helfen, in dem für sie fremden Land und gänzlich anderen Kulturkreis zurecht zu kommen. Dies gelinge mit der Integrationsbeauftragten und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, denen er seinen Dank aussprach. "Ohne sie ginge es nicht!", rief er unter dem Beifall der Zuhörer aus. Es sei eine zutiefst humanitäre und christliche Aufgabe, sich der Flüchtlinge anzunehmen, fuhr Werler fort.

Angesichts der Terrorakte forderte er den Staat auf, Kante zu zeigen und die Gesetze anzuwenden und - wo nötig - neue zu schaffen. Gegen den "populistischen Negativismus" anzugehen, das Verbindende zu stärken, Demokratie und Menschenrechte vorzuleben, forderte Werler unter dem Applaus der Anwesenden. Mit dem Dank an den Rat und seine Mitarbeiter ließ Werler seine Rede ausklingen und wünschte den Gästen ein zufriedenes neues Jahr.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von den Solisten Cedric Gauth (Geige), Madarys Morgan (Klavier), Anna Lena Dreixler (Klarinette), Alisa Dreixler (Querflöte) und Manuel Fast (Klavier) der Musikschule Allegro.