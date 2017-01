Witzige und anmutige Dialoge mit einer anderen Welt Durmersheim (zen) - "Ich würde gern glauben, wenn ich könnte - aber ich habe verlernt, zu glauben", das gesteht der traurige Witwer Bernhard der kleinen Elfe, die er auf einem Spaziergang unerwartet kennenlernt. Dieter Baldo, künstlerischer Leiter der Kleinkunstbühne "Klamotte" in Würmersheim, vielen auch bekannt als Clown Baldolino, hat seinen ersten Roman geschrieben und daraus zusammen mit Anna Zimmermann vorgetragen. In der neuen Unterkunft der "Kleinen Klamotte" im DRK-Gebäude in Würmersheim hauchten die zwei Erzähler den Protagonisten der Geschichte "Die letzte Elfe oder Die Reise in die Anderswelt" Leben ein. (zen)- "Ich würde gern glauben, wenn ich könnte - aber ich habe verlernt, zu glauben", das gesteht der traurige Witwer Bernhard der kleinen Elfe, die er auf einem Spaziergang unerwartet kennenlernt. Dieter Baldo, künstlerischer Leiter der Kleinkunstbühne "Klamotte" in Würmersheim, vielen auch bekannt als Clown Baldolino, hat seinen ersten Roman geschrieben und daraus zusammen mit Anna Zimmermann vorgetragen. In der neuen Unterkunft der "Kleinen Klamotte" im DRK-Gebäude in Würmersheim hauchten die zwei Erzähler den Protagonisten der Geschichte "Die letzte Elfe oder Die Reise in die Anderswelt" Leben ein. Da gibt es den alten Bernhard, der nach dem Tod seiner Frau den Lebensmut verloren hat. Er begegnet auf einem Spaziergang entlang des Federbachs, dessen Ufer nebst Bäumen und Büschen auch alte Autoreifen und Plastiktüten aufweist, der Elfe Lindis. Auch Lindis, die mit vollem Namen Aredhel Elbereth Galadriel Lindis heißt, hat einen Schicksalsschlag zu ertragen. Der Herrscher des Nebellandes hat sie und ihre Schwestern und Brüder von der Elfenwiese verbannt, weil sie sich geweigert hatte, ihn zu heiraten. Eingebettet in die Rahmenhandlung tauchen noch ein Fasanpaar und das Dreigespann der Winde auf. Die Ehe der Fasane Fasi und Faxi entspricht ganz dem Klischee des menschlichen Lebensbunds. Fasi, die Frau, kümmert sich um den Nestbau, benötigt die starke Schulter ihres Mannes und liebt die Romantik. Ehemann Faxi bedauert den Verlust des polygamen Daseins und ist um sein leibliches Wohl bemüht. Die drei befreundeten Winde Tarantella, Tolpaleros und Traumuntera sind mit der Behebung einer Krise beschäftigt: Tarantella leidet an einer besonders schweren Herbstdepression und kann nur durch ein besonderes Geigenkonzert von seinem Leiden kuriert werden. Alle zusammen begeben sich schließlich auf eine Expedition, um die Elfen zu befreien, die jedoch nur in den Raunächten gelingen kann. Der Mensch Bernhard möchte am Ende gerne eine Elfenseele erhalten. Ob die Rettung der Elfen gelingt und Bernhard eine Lichtseele erhält, wird Baldo vielleicht in der Zeit der Raunächte im kommenden Jahr vorlesen. Mit der Art ihres Vortrags haben Baldo und Zimmermann die Zuhörer sofort in ihren Bann gezogen. Das wechselseitige Vortragen bewirkte eine Spannung und die Übernahme des Sprachduktus der jeweiligen Protagonisten, so zum Beispiel das rollende "R" der Winde oder das lispelnde "Sch" der ergriffenen Lindis, ließ die Figuren fast plastisch erscheinen. Die dazwischen geschaltete Musik hat die jeweilige Stimmung zusätzlich unterstrichen. Die Elfengeschichte lebt von den detailreich geschilderten Situationen, von den witzigen und anmutigen Dialogen und der Verbindung zwischen der Alltags- und Fantasiewelt. Über die Veröffentlichung des Romans denkt Autor Baldo noch nach. Die Erzählung spricht auf jeden Fall Menschen vom Jugend- bis zum Seniorenalter an, wie die Zuhörerschaft bewies. Leider hatten nur sieben Personen den Weg in die "Kleine Klamotte" gefunden, vielleicht war das einbrechende Winterwetter für manchen ein Hindernis.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Kinder illustrieren Apotheker-Buch Baden-Baden (gib) - "Die Rettung von Schloss Wolkenfels" ist eine spannende Geschichte. Diese hat sichRalph Thomas vor Jahren als Ferienlektüre für seine Tochter ausgedacht. Jetzt haben Kinder der Kinderkunstbegegnungsstätte in Baden-Baden das Werk illustriert (Foto: gibt). » Weitersagen (gib) - "Die Rettung von Schloss Wolkenfels" ist eine spannende Geschichte. Diese hat sichRalph Thomas vor Jahren als Ferienlektüre für seine Tochter ausgedacht. Jetzt haben Kinder der Kinderkunstbegegnungsstätte in Baden-Baden das Werk illustriert (Foto: gibt). » - Mehr