Über 3 000 Althandys gesammelt

(red) - Unter vielen Weihnachtsbäumen lag ein neues Mobiltelefon, doch wohin mit dem alten? Bei der Aktion "Althandys retten Berggorillas" werden nicht nur Althandys fachgerecht entsorgt, sondern man hilft zusätzlich vom Aussterben bedrohten Gorillas im Kongo. Seit rund sieben Jahren läuft die Aktion sehr erfolgreich in Rastatt - und wird fortgesetzt, informiert die Stadtverwaltung. Betreut wird die Aktion von Mitarbeitern des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) der Stadt Rastatt. Mehr als 3000 Althandys kamen bereits zusammen.

Aber was haben Handys eigentlich mit Berggorillas zu tun? In den Handys befinden sich in kleinen Mengen wertvolle Stoffe, unter anderem das Metall Tantal. Dieses wird aus dem Roherz Coltan gewonnen, das in Zentralafrika abgebaut wird - oftmals illegal und einhergehend mit der Zerstörung der Lebensräume der Berggorillas, so die Pressemitteilung aus dem Rathaus. Neben dem Tantal enthalten die Handys eine Vielzahl weiterer wertvoller Rohstoffe wie Gold, Silber oder Palladium, die sich nach einem Recycling weiterverwenden lassen. Damit stehen diese dem Rohstoffkreislauf wieder zur Verfügung.

Um der Umwelt und den Berggorillas etwas Gutes zu tun, können die alten Handys an einer der drei folgenden Sammelstellen in Rastatt abgegeben werden: im Bürgerbüro der Stadt Rastatt (Herrenstraße 15), im Weltladen (Schlossstraße 4) und in der Central-Apotheke (Kaiserstraße 4). Die alten Handys werden dann recycelt und der Restwert der Handys wird der "Wilhelma" in Stuttgart gutgeschrieben, die das Geld an die "Berggorilla & Regenwald Direkthilfe" überweist.

Weitere Informationen zum Althandy-Sammelprojekt gibt es bei den FÖJlern der Stadt Rastatt, Helena Hamann und Robyn Köth, (07222) 9724211, E-Mail: foej@rastatt.de, und auf der Internetseite der Wilhelma unter wilhelma.de/natur-und-artenschutz.