Lösungswort: Schlossweihnacht

Rastatt (red) - Das Silvesterrätsel der BT-Lokalredaktion Rastatt ist wieder auf eine rege Resonanz gestoßen. 184 Einsendungen sind eingegangen - allesamt mit dem richtigen Lösungswort: Schlossweihnacht. Die Glücksfee musste über den Gewinn entscheiden. Der Einkaufsgutschein über 75 Euro geht in diesem Jahr nach Ötigheim - Fortuna hatte es mit Rudi Röder gut gemeint. Die Redaktion gratuliert herzlich und bedankt sich bei allen Teilnehmern. Im Einzelnen galt es, folgende Namen oder Begriffe zu finden: 1 Der oberste Feuerwehrmann im Landkreis Rastatt sagt nach 24 Jahren den Kameraden ade (Nachname): TREMMEL. 2 Welch ein Jubiläumsjahr: Dieses Gymnasium feiert 50-jähriges Bestehen und bekommt eine neue Direktorin: TULLA. 3 Arnolds Gitarren begleiten Rastatter Musikschüler seit ewigen Zeiten (Nachname): SESTERHEIM. 4 Schmiedet seit vier Jahrzehnten ein lebendiges Schmidteinander im Interesse der Behinderten (Vorname): HASSO. 5 Diese 1750 Tonnen schwere Dame bohrt sich unter Rastatt hindurch: WILHELMINE. 6 Wie man sich bettet, so liegt man: Seit 90 Jahren schafft dieses Rastatter Unternehmen Infrastruktur für Schlafzimmer: RUF. 7 Diese industrielle Entbindungsstation in Kuppenheim wird mit Anbau noch produktiver: PRESSWERK. 8 Der Landtag bekommt bei ihm den Vorzug vor dem Rathaus (Nachname): KOPP. 9 Dieser Bürgermeister an Murg und Rhein schafft's (Nachname): SCHAAF. 10 Nanu: Mittelbadens Mr. Naturschutz kämpft nach drei Jahrzehnten als Speerspitze nun in der zweiten Reihe (Nachname): HUBER. 11 Diese Barockkirche erstrahlt nun wirklich in altem Glanz: ALEXANDER. 12 Dieser Heilige wäre in Rastatt fast aus dem Sattel geschubst worden: MARTIN. 13 Das jüngste Hotel in Rastatt: IBIS. 14 Einst Schule, jetzt Wohnstätte - im Namen eines Rastatter OB (Nachname): JAEGER. 15 85 Lebensjahre können wie ein weißer Blitz vergehen (Nachname): FUETTERER. 16 Diese Bar am Erländersee sticht wohl nicht mehr: MOSQUITO. 17 Rastatt für Los Angeles: Dieser Preis wäre vom Feinsten wie die prämierten Vocalisten: GRAMMY. 18 Halb Akrobatik, halb Turnen: Für diese Trendsportart gibt es in Ötigheim beste Voraussetzungen: PARKOUR.