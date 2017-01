Unterstützung für neuen Speise- und Schlafsaal

Au am Rhein - Die Krankenstation Loseno im Kongo wächst: Mittlerweile müssen rund 150 Patienten und Schüler, die dort eine Ausbildung machen, untergebracht werden. Deswegen hat der Bau eines Speise- und Schlafsaals Priorität. Unterstützung kommt vom Förderverein Loseno aus Au am Rhein. Um Spenden zu sammeln, veranstaltet der Verein zusammen mit dem Seniorenchor des Gesangvereins "Liederkranz" Ötigheim am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas in Au am Rhein ein Benefizkonzert.

Ein Jahr hatte der Chor, der rund 60 Sänger umfasst, unter der Leitung von Theo Wild das Programm einstudiert und bereits in Ötigheim und Wintersdorf zum Besten gegeben. Nun folgt ein weiterer Auftritt in Au am Rhein. "Das Echo damals war sehr positiv", resümiert Konrad Schindele, Vorsitzender des Fördervereins, die Resonanz der Seniorenchor-Auftritte. "Wir hoffen daher, dass viele Leute kommen.". Das Programm des Chors beinhaltet Stücke wie "Hallelujah" von Leonard Cohen, "Oh happy Day" von Edwin R. Hawkins oder "Air" aus der Orchestersuite No. 3 von Johann Sebastian Bach. Neben dem Chor tritt auch eine Band auf bestehend aus dem Leiter des Kirchenchors Au am Rhein, Matthias Heck, am Piano, Armin Weber (Gitarre), Florian Rastetter (E-Bass), Daniel Kessler (Schlagzeug) und Klaus Oberle (Saxofon). Die Moderation übernimmt Ulrike Weßbecher. Die musikalische Gesamtleitung hat Theo Wild inne. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Das Geld kommt der Krankenstation zugute, die Abbé Pascal Tshombokongo, als Urlaubsvertretung regelmäßig in Au am Rhein zu Gast, ins Leben gerufen hat. Angefangen hatte alles mit einer kleinen Hütte, erinnert Luzia Schindele, Frau des Vereinsvorsitzenden und Mitglied im Verein. Schrittweise kamen weitere Gebäude dazu. Mittlerweile ist die Krankenstation zu einem kleinen Zentrum gewachsen. Ausgebildet werden unter anderem Hebammen und Krankenschwestern. Zudem gibt es eine berufliche Ausbildung zum Handwerker, um Dinge wie Schulbänke, Tische oder Dachbalken selbst herstellen zu können.

Dringend benötigt werden ein Speisesaal und ein Schlafraum, die sich derzeit im Bau befinden. Denn die Jugendlichen, die in der Krankenstation ausgebildet werden, leben oft viele Kilometer entfernt. Und auch Angehörige, die Kranke begleiten, haben bislang noch keine adäquate Möglichkeit, ebenfalls in der Krankenstation zu übernachten. 100 bis 120 Menschen sollen daher in Speise- und Schlafsaal passen. "Für den Bau sind wir auf Gelder angewiesen", erläutert Konrad Schindele, wozu der Verein den Erlös des Benefizkonzerts verwenden will. Nicht nur Handwerker müssen bezahlt werden, sondern auch Baustoffe. Ein Sack Zement koste dort rund 40 Dollar. Auch der Transport der Materialien in das Dorf sei teuer.

Verwirklicht wurden bereits eine Solaranlage sowie ein Generator, beide stellen die Stromversorgung in der Krankenstation sicher. Für die Weiterbildung wurden außerdem Computer beschafft. Auch ein vom Klinikum Mittelbaden ausrangierter OP-Tisch steht mittlerweile in dem afrikanischen Dorf. Eine Herausforderung - nicht nur bei dem mehrere Zentner schweren OP-Tisch - ist der Versand von Sachspenden, etwa Geschirr, Bettwäsche oder Schulranzen. "Wir haben eine gute Kontaktperson", erklärt Schindele das Prozedere. Die hole die Pakete ab und bringe sie nach Belgien. Von dort gehe es in Containern nach Afrika. Die Kontaktperson gewährleiste, dass alles, was in Baden gesammelt wird, auch tatsächlich vor Ort ankommt. Den Erhalt der Pakete bestätige ihnen stets der Bruder von Abbé Pascal, der die Krankenstation leitet.

In den Paketen befinden sich die unterschiedlichsten Dinge. Einmal waren es lauter weiße Kittel für das medizinische Personal. "In einem Supermarkt bei uns gab es die im Angebot", berichtet Luzia Schindele. "Da haben wir alles leer gekauft." Ein anderes Mal schickten sie ein Schneidgerät nach Afrika. Das brauchen die Schüler für die Erstellung ihrer Doktorarbeiten.

Den Förderverein Loseno gibt es seit 2014. Mittlerweile hat er rund 35 Mitglieder. Angewiesen ist der Verein auf Spenden, um die Projekte im Kongo zu verwirklichen. Eine weitere Einnahmequelle stellt alle zwei Jahre der Verkauf beim Fasnachtsumzug dar. "Außerdem wollen wir jedes Jahr ein Glanzlicht kreieren", betont Konrad Schindele. Auch ein "Hock" nach der Afrika-Messe kommt den Projekten des Vereins zugute. Konrad Schindele betont: "Wir sind glücklich über jeden Euro."