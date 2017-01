Brutaler Schläger muss 14 Monate in Haft Rastatt (mo) - Wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls hat das Rastatter Schöffengericht einen 30-Jährigen aus Rastatt zu einer Haftstrafe von 14 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Ursprünglich lautete der Hauptanklagepunkt sogar noch Raub. Doch dieser Tatvorsatz war ihm nicht zweifelsfrei nachzuweisen. Der schon mehrfach vorbestrafte Mann musste sich "ein hohes Aggressionspotenzial" vorhalten lassen, das ihn, wenn es unter Alkoholeinfluss zur Entladung kommt, zu einem gefährlichen Menschen mache. Doch trotz dieser auch von ihm selbst erkannten Persönlichkeitsproblematik habe er sich bisher nie ernsthaft um eine therapeutische Maßnahme bemüht. In der Nacht vom 6. auf 7. August 2016 kam es zu einem "schleierhaften" Zusammentreffen des Beschuldigten mit dem 33-jährigen Opfer. Beide hatten an diesem Tage reichlich dem Alkohol zugesprochen. In einer Rastatter Shisha-Bar (Shisha: Wasserpfeife) ergaben sich dann in den frühen Morgenstunden Unstimmigkeiten. Vor dem Lokal passte der 30-Jährige seinen nächtlichen Zechkumpanen ab. Er schlug und trat sodann, wenn auch barfuß, mit voller Wucht auf den bereits reg- und wehrlos am Boden Liegenden ein. Von dem brutalen Vorgehen ließ er auch nicht ab, als Umstehende ihn hierzu lautstark aufforderten. Zwei Zeugen befürchteten schon, dass der attackierte Mann tot sei. Weiter wurde beobachtet, dass der Angeklagte ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche zog, Geldscheine entnahm, diese einsteckte und dann, als er bemerkte, dass die Polizei verständigt ist, das Weite suchte. Doch Beamten konnten die Flucht nahe der Murg stoppen. Auf der kurzen Wegstrecke vom Tatort fand man schließlich auch noch drei 50-Euro- und einen 5-Euro-Schein. Das Opfer vermochte zur Aufklärung des Geschehens nichts beizutragen. Er sei erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Dort wurden bei dem stark betrunkenen Mann eine Gehirnerschütterung sowie Blutergüsse und Schürfwunden an Kopf und Oberkörper diagnostiziert. Erst Nachforschungen ergaben, dass er noch in dieser Nacht 300 Euro von seinem Bankkonto abgehoben hatte. Auch der Angeklagte verwies auf große Erinnerungslücken. Er gestand zwar die Schläge und Tritte, bestritt jedoch, dem Mann auch Geld gestohlen zu haben. Diese Einlassung vermochte am Ende auch sein Verteidiger nicht mehr aufrechtzuerhalten. Er sprach von einem "Verdrängungseffekt" seines Mandanten, der nicht wahrhaben wolle, was genau geschah. Sein Plädoyer galt einer Bewährungsstrafe. Man solle dem Mann, der seit November endlich eine Arbeitsstelle habe, diese Chance zum Neustart nicht durch eine Gefängnisstrafe verbauen. Doch sowohl das Gericht unter Vorsitz der Richterin Angelika Binder, als auch Oberamtsanwalt Andreas Adam wollten dem 30-Jährigen derzeit die hierzu notwendige "günstige Sozialprognose" nicht bescheinigen.

