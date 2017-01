Vier Chöre stimmen auf 2017 ein Rastatt (rw) - Noch war es bei der gemeinsamen Probe der gemischten Rastatter Chöre in der Badner Halle ein buntes Bild bei der Kleidung, das beim Neujahrsempfang einem feierlichen Schwarz weichen wird. Im Vorfeld der Veranstaltung am Freitag ab 19 Uhr waren Sängerinnen und Sänger des Sängerbunds Niederbühl, des Schubert Chors, des Gesangvereins Liederkranz-Apollonia und des Liederkranz Plittersdorf versammelt, um zu koordinieren, was in Einzelproben seit den Sommerferien vorbereitet worden war. (rw) - Noch war es bei der gemeinsamen Probe der gemischten Rastatter Chöre in der Badner Halle ein buntes Bild bei der Kleidung, das beim Neujahrsempfang einem feierlichen Schwarz weichen wird. Im Vorfeld der Veranstaltung am Freitag ab 19 Uhr waren Sängerinnen und Sänger des Sängerbunds Niederbühl, des Schubert Chors, des Gesangvereins Liederkranz-Apollonia und des Liederkranz Plittersdorf versammelt, um zu koordinieren, was in Einzelproben seit den Sommerferien vorbereitet worden war. Die Initiative für die Premiere zum Neujahrsempfang der Stadt Rastatt kam von OB Hans Jürgen Pütsch, selbst seit vielen Jahren ein begeisterter Sänger, schon im Jahr 2014. Für die jetzige Realisierung der Projektchöre konnten die Chorleiter Peter Ripp-Arnitz und Horst Engelhard gewonnen werden. Die durchgehende harmonische Begleitung am Piano hat Holger Becker übernommen. "Wir sind froh über die gebotene Plattform, vergleichbar der ,Singenden Stadt', und sehen darin eine gelungene Werbung für den Chorgesang", betonte Irmgard Knabe, Vizepräsidentin des Mittelbadischen Sängerkreises, die auch im Chor dabei ist. Die Besucher des Neujahrsempfangs können sich auf ein äußerst ansprechendes, abwechslungsreiches Klangbild freuen. So singen die über 120 Sängerinnen und Sänger gemeinsam die Filmmusik "Conquest of Paradise" von Vangelis und natürlich das Badner Lied im Finale. Peter Ripp-Arnitz hat den gemischten Chor auf "Über sieben Brücken musst du gehen" und den Eurovisionstitel "Halleluja, sing ein Lied" eingestimmt. Drei Stücke werden auch die beiden Männerchöre, Liederkranz-Apollonia und Liederkranz Plittersdorf, unter der Leitung von Horst Engelhard interpretieren. Dabei spannt man den Bogen vom Volkslied "Ei du Mädchen vom Lande" über Theo Mackebens "Bel Ami" bis hin zu Scott Joplins "Entertainer-Rag". Den Teilnehmern war schon bei der Hauptprobe die Sangesfreude anzumerken, die sich am Freitag auf das Publikum übertragen soll. Einlass für den Neujahrsempfang am 13. Januar in der Badner Halle ist ab 18.15 Uhr.

