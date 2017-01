Beiträge zur Lebensqualität

Nach der musikalischen Begrüßung durch den Chor der Klasse 5c und Vorführungen der Ballettschule Elisabeth Lust blickte die Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück und voraus auf das Programm 2017. Neben den Ausflügen und dem obligatorischen Vortrag hat sich die BV wieder am Frühjahrs- und am Bauernmarkt auf dem Marktplatz beteiligt. Brigitta Lenhard betonte, dass es immer schwieriger würde, genügend Mitglieder für die personelle Bestückung von Verkaufsständen bei den offenen Sonntagen zu finden.

Für 2017 sind unter anderem ein Besuch hinter den Kulissen des Festspielhauses und eine Hofdamen-Führung durch die Barockstadt geplant. Die BV werde sich am Sommerfest der Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord beteiligen. Lenhard betonte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit.

Die Bürgervereinigung unterstützt schon immer soziale Projekte. Dazu gehört seit Jahren das Klavierprojekt der Gemeinwesenarbeit, das es ohne die Zuwendungen der Vereinigung wohl nicht mehr gebe, wie Lenhard unterstrich. Die Kinder gaben im Rahmen des Neujahrsempfangs eine Kostprobe ihre Klavierkünste. Karin Hub und Luisa Bender von der Gemeinwesenarbeit konnten am Dienstagabend einen Scheck in Höhe von 1000 Euro entgegennehmen. Auch der evangelische Kindergarten Paul-Gerhardt-Haus durfte sich über eine Spende freuen: 500 Euro für die Anschaffung eines Beamers nahm die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Funk, in Empfang.

Der Vereinigung können nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Vereine und Institutionen beitreten, wie der stellvertretende Vorsitzende Roland Walter erläuterte. So erhielt Brigitta Lenhard als Inhaberin des Fitnesscenters Gymnasion aus der Hand Walters die Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft des Gymnasions. Alfred Warth ist seit 40 Jahren dabei. Lenhard dankte schließlich den Menschen für ein friedliches, respektvolles Zusammenleben in der Rheinau, für die sie eine positive Entwicklung sieht.

OB Hans Jürgen Pütsch hob in seinem Grußwort hervor, dass die Arbeit der BV nicht nur für die Rheinau, sondern für die Gesamtstadt wichtig sei. Die BV trage zur Lebensqualität in der Rheinau mit der Vielfalt ihrer Bevölkerung bei. "Sie ist identitätsfördernd, ein Sprachrohr für die Menschen", so der OB, der von einem beispielgebenden Engagement sprach.