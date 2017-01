Bürgerpreis für Küchenteam Bietigheim (hli) - Ein widerspenstiges Mikrofon war die einzige Hürde, die der Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun bei seinem ersten Neujahrsempfang in der Hardtgemeinde nehmen musste. Doch nachdem der Mikrofonständer nachjustiert wurde, stand einem reibungslosen Ablauf nichts mehr im Wege. Großen Raum nahmen der Rückblick aufs vergangene Jahr sowie Ehrungen ein. In einer Bilderpräsentation ließ Rathauschef Braun das Jahr 2016 - sein erstes als Bürgermeister - Revue passieren. Er erinnerte unter anderem an die Verabschiedung seines Vorgängers Ernst Kopp, die eigene Amtseinführung, den Bau eines Radwegs zwischen Bietigheim und Elchesheim-Illingen, die Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes und den Start der Gemeinschaftsschule. Zudem seien im Dezember die Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Badenstraße Süd" beendet worden. "Mir ist es ein persönliches Anliegen, all denen öffentlich zu danken, die ihre eigenen Interessen zurückstellen und oft auch persönliche Opfer bringen, um sich dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen", leitete Bürgermeister Braun anschließend zu den Ehrungen über. Urkunde, Ehrennadel und Präsente erhielten mehrfache Blutspender. Matthias Krempl, Günter Kühn, Karen-Kathrein Kuwan und Rüdiger Priester hatten im Laufe der vergangenen Jahre 50-mal Blut gespendet. 75 Blutspenden waren es bei Tobias Herrmann und Ingolf Verner. Zusammen mit der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Karin Schwamberger überreichte Rathauschef Braun die Auszeichnungen. Geehrt wurden zudem Heiko Dürrschnabel, Hans Dürrschnabel, Andreas Dürrschnabel-Enßlin und Willi Seitz vom Musikverein Bietigheim. Bei einer Probe im März 2016 hatte Schlagzeuger Seitz einen Kreislaufstillstand erlitten - er überlebte nur durch den lebensrettenden Einsatz der anderen Musiker. Darüber hinaus kündigte Rathauschef Braun an, dass Siegbert Kühn Ehrenvorsitzender des Partnerschaftskomitees wird. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht am Neujahrsempfang teilnehmen konnte, findet die Übergabe einer entsprechenden Urkunde nun in kleinerem Rahmen statt. Der Bietigheimer Bürgerpreis, den die Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung traditionell im Rahmen des Empfangs vergibt und der mit 3000 Euro dotiert ist, überreichte Dr. Thomas Kölmel an das Küchenteam der Initiative "Gemeinsam schmeckt's besser". In seiner Rede ging Kölmel auf die zunehmende Vereinzelung der Gesellschaft ein. Doch in Bietigheim gebe es Projekte, die dem entgegenwirkten. "Gemeinsam schmeckt's besser" steht unter der Schirmherrschaft von Seniorenbeirat und evangelischer Kirchengemeinde. Mehrere ehrenamtliche Küchenteams kochen immer mittwochs für andere, gegessen wird gemeinsam. Rund 35 bis 40 Personen nehmen an den Mittagessen teil. Nachdem die Bäckerei Föry die Neujahrsbrezel an die Gemeinde übergeben hatte, klang der Empfang mit Musik des Bietigheimer Musikvereins, der den Abend mitgestaltete, und Häppchen des Männerkochclubs "Weiß-Gold" aus.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben