Lauer Dämpfer für Lärm Rastatt (ema) - Die vom Regierungspräsidium (RP) geförderten Lärmschutzmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt von Rastatt biegen in diesem Jahr auf die Zielgerade ein. Allerdings sind nach Angaben der Behörde bislang erst knapp ein Drittel der betroffenen Häuser auf der Achse Karlsruher Straße, Bahnhofstraße, Kapellenstraße und Kehler Straße saniert worden. Eine schalltechnische Untersuchung in der Ortsdurchfahrt hatte ergeben, dass zwischen Badener Straße und Berliner Ring die Bewohner von 79 Gebäuden unter Überschreitungen der Lärmgrenzwerte leiden. Die Betroffenen konnten sich beim Regierungspräsidium melden; in Aussicht gestellt wurde eine Kostenerstattung von 75 Prozent. Nach Angaben des RP wurden Fördergelder in einer Höhe von 300000 Euro zugesagt. Bislang sei bei 21 Gebäuden der Schallschutz im Bereich Fenster und Lüftung umgesetzt worden; rund 200000 Euro wurden an die Hauseigentümer ausbezahlt. Aus einer aktuellen Bilanz des baden-württembergischen Verkehrsministeriums geht hervor, dass 49 der geplanten 71 Maßnahmen des Lärmsanierungsprogramms für Bundes- und Landesstraßen zwischen 2014 und 2016 umgesetzt worden seien. Die passiven Lärmsanierungsmaßnahmen mit dem Einbau von Schallschutzfenstern in der Rastatter Ortsdurchfahrt sollen in diesem Jahr beendet werden. Offen ist noch, wann es an der B3 (Badener Straße) losgeht. Dort sollen in drei Abschnitten bis zu drei Meter hohe Lärmschutzwände errichtet werden (wir berichteten). Auch im Rastatter Rathaus muss man sich mit dem Krach auf den Straßen noch intensiver auseinandersetzen. Vor zwei Jahren musste sich die Stadtverwaltung vom Ministerium bescheinigen lassen, einen Lärmaktionsplan erstellen zu müssen. Die Kommune war bis dahin davon ausgegangen, dass man von dem Thema nicht betroffen sei, da die größten Probleme in der Ortsdurchfahrt und entlang der Schiene von Regierungspräsidium und Deutscher Bahn angegangen werden müssen. Nach Analysen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz sind an Rastatter Hauptverkehrsstraßen 2135 Einwohner von Lärm betroffen. Im Einzelnen geht es um die A5, die Bundesstraßen B3/36/462, die K3769 (Werkrandstraße/Ottersdorfer Straße), Lützowerstraße sowie die L 77 in Niederbühl.

