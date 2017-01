Elektronische Medien immer stärker gefragt Rastatt (red) - Die Medienausleihe in der Stadtbibliothek blieb im Jahr 2016 hoch und überstieg zum 13. Mal in Folge die 300000er-Marke. Bibliothekskunden haben rund 302000 Medien (Vorjahr: 309000) ausgeliehen - angesichts der starken Nutzung von Internet und sozialen Medien eine sehr gute Zahl, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung urteilt. Immer gefragter sind E-Medien. Mit über 17000 Downloads erreichte die E-Medien-Ausleihe über das "Onleiheportal" Mittlerer Oberrhein www.onleihe.de/more eine Steigerung der Ausleihe von 30 Prozent. (red) - Die Medienausleihe in der Stadtbibliothek blieb im Jahr 2016 hoch und überstieg zum 13. Mal in Folge die 300000er-Marke. Bibliothekskunden haben rund 302000 Medien (Vorjahr: 309000) ausgeliehen - angesichts der starken Nutzung von Internet und sozialen Medien eine sehr gute Zahl, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung urteilt. Immer gefragter sind E-Medien. Mit über 17000 Downloads erreichte die E-Medien-Ausleihe über das "Onleiheportal" Mittlerer Oberrhein www.onleihe.de/more eine Steigerung der Ausleihe von 30 Prozent. Insgesamt strömten rund 134000 Besucher im vergangenen Jahr in die Stadtbibliothek. Pro Öffnungstag waren das umgerechnet 530 Personen. Fast 5500 Bibliothekskunden - darunter 1050 neu angemeldete - entliehen durchschnittlich etwa 200 Medien pro Öffnungsstunde. Alle Medien, egal, ob Buch oder DVD, wurden 2016 im Durchschnitt 4,7 Mal ausgeliehen. Der Bestand wird regelmäßig aktualisiert und durch Neuerscheinungen ergänzt. Im Jahr 2016 konnte die Stadtbibliothek 6165 Neuerwerbungen aus allen Bereichen erwerben. Damit stehen den Bibliothekskunden jetzt rund 65000 Ausleihmedien zur Verfügung. Der wichtige und ausleihstarke Bestand der Kinder- und Jugendbibliothek stieg durch etwa 1000 Neuzugänge auf 14000 Bücher an, der Romanbereich von jetzt fast 9300 Bänden wurde mit etwa 700 Neuerscheinungen und Bestsellern aus allen Sparten ergänzt. Das Angebot im Sachbuchbereich wurde durch 1 150 Neuzugänge aktualisiert, ein Schwerpunkt lag bei "Deutsch als Fremdsprache". Ungebrochen blieb auch das Interesse an den etwa 100 Zeitschriftenabonnements und den Tageszeitungen. Zugenommen hat erfreulicherweise wieder die Ausleihe bei den Gesellschaftsspielen. Weiterhin hoch blieb die Nachfrage nach elektronischen Medien mit einer Jahresausleihe von über 125000 Titeln. Auf diese starke Nutzung reagierte die Stadtbibliothek mit dem Erwerb von fast 1800 Neuerscheinungen. Den Kunden steht damit ein Angebot von knapp 2000 DVD-Spielfilmen für Erwachsene sowie 1500 für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Dazu können 3400 Musik-CDs, 1200 Hörbücher für Erwachsene und 2100 Hörbücher für Kinder und Jugendliche sowie 200 Konsolenspiele und 470 CD-ROMs ausgeliehen werden. 65 Führungen für Schulklassen Als Bildungspartner der Schulen führten die Mitarbeiter der Stadtbibliothek im Jahr 2016 mit 65 Führungen viele Schulklassen in die Bücherwelt ein und stellten 48 Medienkisten nach individuellen Schulthemen zusammen. Jeden Freitag organisierte die Stadtbibliothek im Kellertheater Kinderveranstaltungen mit einer Mischung aus Kindertheater, Autorenlesungen, Kinderkino, Märchenerzählen und Vorlesen. Auch der Vorlesesommer während der Schulferien war erneut lebhaft besucht; viele Jugendliche beteiligten sich an der Aktion "Heiß auf Lesen". Erwachsene erlebten Literarisches und Mundartliches im Kellertheater.

