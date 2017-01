Volles Aufgabenheft für 2017

Durmersheim - Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, der Ausblick auf 2017 und Ehrungen standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Gemeinde Durmersheim.

Nach der Vorführung des neuen Imagefilms der Gemeinde stellte Bürgermeister Andreas Augustin in seiner Neujahrsansprache fest, das Jahr 2016 habe ganz im Zeichen der 1025-Jahr-Feier Durmersheims mit zahlreichen Veranstaltungen gestanden. Als größte bauliche Investitionen nannte er den Kindergarten St. Thomas, den Zentrumsplatz im Baugebiet Tiefgestade IV und die beiden Flüchtlingshäuser.

Als "ärgerlich" bezeichnete der Rathauschef die notwendigen Nachbesserungen an der Bahnüberführung Malscher Straße. Ebenfalls ärgerlich war für ihn das Scheitern des Baugebiets Südlicher Ortsrand. "Aber mit dem Grundsatzbeschluss, für den Supermarkt nun ein gesetzliches Umlegungsverfahren durchzuführen, sind endlich alle Signale auf Grün gestellt", betonte Augustin. Erste Gespräche mit Grundstückseigentümern in den künftigen Baugebieten Westendstraße und Tiefgestade IV stünden unmittelbar bevor, blickte der Schultes auf die Agenda 2017. Zum Abschluss des Jahres habe Durmersheim mit dem schnellen Internet im ganzen Ort ein Weihnachtsgeschenk der Telekom erhalten, schloss er seinen Rückblick.

Im neuen Jahr stehen die Fertigstellung der Hauptstraßenumgestaltung, die Erweiterung der Hardtschule, der Mensaneubau für das Schulzentrum, der Neubau des Feuerwehrgebäudes, der Sanierungsbeginn des Gemeindezentrums Würmersheim und des alten Kinos auf dem Programm, blickte Augustin voraus. Weitere Baumaßnahmen seien Kanalsanierungsarbeiten und die Erschließung eines Regenrückhaltebeckens für das Gewerbegebiet Ost. Für den Kindergarten St. Bernhard soll ein Investorenmodell am neuen Standort "Kirchspitzen" umgesetzt werden. Kulturelle Höhepunkte im neuen Jahr sind für den Bürgermeister das Bäretriewerfest und das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr Durmersheim.

Große Aufgaben stünden der Gemeinde bevor, für deren Verwirklichung 2,1 Millionen Euro in den Vermögenshaushalt zugeführt, auf die Rücklagen zugegriffen und Kredite aufgenommen werden.

Zu den Geehrten des Abends gehörten auch die drei Preisträgerinnen der Aktion "Durmersheim blüht auf": Erika Krohmer, Heidi Würz und Edeltraud Henninger. Zwei AGs des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums erhielten den mit jeweils 500 Euro dotierten Umweltpreis erster Klasse der Gemeinde. Die Imkerei AG, die erfolgreich Bienenvölker herangezogen hat, sei pädagogisch hoch wertvoll, wie Augustin betonte. Die Naturschutz AG kümmert sich seit zwei Jahren um den Federbachteich; durch die Pflegearbeiten sollen die Gewässerqualität und die Artenvielfalt erhöht werden.

Joachim Fischer erhielt für sein Engagement in der von ihm mitgegründeten Computer-Hilfsgruppe "Senioren im Netz 60 +" die Verdienstmedaille der Gemeinde in Bronze. 169 Personen werden derzeit von der Gruppe betreut. "Der Erfolg beruht auf einer hervorragenden zwischenmenschlichen Ebene", so Augustin in seiner Laudatio. Mit der silbernen Verdienstmedaille wurde Wolfgang Droll für seine "außergewöhnliche ehrenamtliche Lebensleistung" ausgezeichnet. Als Gründungsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins Würmersheim ist Droll seit über 55 Jahren im Vorstand tätig und sei an vielen Aktionen und Ortsverschönerungsaktionen beteiligt gewesen, unterstrich Augustin.

Für die Vereine wünschte die Vorsitzende des TuS, Anna Zimmermann-Aubeck, ein gutes neues Jahr, für die Kirchengemeinden überbrachte Gemeindereferent Dieter Janikovits von der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein das Grußwort.