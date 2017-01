Heim & Haus hilft Familien bei "Zuhause im Glück"

Kuppenheim - "Es ist wirklich der Hammer, was da in einer Woche geleistet wird", sagt Dietmar Ströhm voller Hochachtung. Der Vertriebsleiter Südwest von Heim & Haus in Kuppenheim weiß, wovon er spricht, denn er hat für seinen Arbeitgeber zusammen mit anderen Handwerkern zwei unverschuldet in Not geratenen Familien bei der Hausrenovierung geholfen. Zu sehen sind die Einsätze im Fernsehen - in der Doku-Soap "Zuhause im Glück" bei RTL II.

"Die Umbauprofis der Doku-Soap ,Zuhause im Glück' hämmern, bohren und streichen dabei, was das Zeug hält - seit der ersten Folge hat das Bauteam mehr als 200 Familien in ganz Deutschland glücklich gemacht", lässt der Fernsehsender auf seiner Homepage wissen. Immer wieder werden aber auch Firmen hinzugezogen, wenn es um Leistungen geht, die das feste Handwerkerteam nicht selbst abdecken kann, berichtet Ströhm. Und für Heim & Haus, bundesweit tätiger Anbieter von Bauelementen im Direktvertrieb, stand fest: "Wir helfen mit."

So ist Heim & Haus in vorerst zwei Folgen im Einsatz: Das Unternehmen spendierte die Arbeitsmaterialien und stellte eigene Arbeitskräfte kostenfrei zur Verfügung. So wurden unter anderem ein neuer Zugang zum Garten durch eine Balkontür geschaffen sowie Fenster, Türen, Vordach und Markise eingebaut. Den Wert dieser Unterstützung beziffert Ströhm auf 10000 bis 15000 Euro je Familie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg zählt insgesamt 1450 Mitarbeiter, betreibt 72 Vertriebs- und Servicestandorte und zwei Produktionsstätten in Osterfeld-Leipzig und Auerbach. "Wir produzieren unsere Bauelemente alle selbst in Deutschland", informiert Ströhm, der die Niederlassung in Oberndorf seit deren Eröffnung im Jahr 2009 leitet.

Aufgeregt sei er schon gewesen, bekennt der 49-Jährige, als er mit drei Monteuren für einige Tage zu den Einsatzorten im Westerwald und im Schwarzwald fuhr - schließlich arbeitet man nicht täglich vor laufender Kamera und kann sich später auch noch im Fernsehen sehen: "Das war absolutes Neuland für mich. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet." Doch das Lampenfieber sei schnell verflogen, alle seien freundlich und natürlich gewesen. "Ich habe mir vorher auch nicht vorstellen können, dass solch eine Renovierung innerhalb einer Woche möglich ist. Da ist aber nichts verfälscht", bekräftigt der Kuppenheimer. Das "Zuhause-im-Glück"-Team bewältige die Aufgabe wirklich innerhalb dieser Zeit. Alles sei wie im wirklichen Leben gewesen, "wir wurden morgens für die Dreharbeiten auch nicht geschminkt oder gepudert, sondern haben ganz normal gearbeitet", erzählt Ströhm schmunzelnd, der sich sowohl von der Gesamtleistung der Renovierung als auch vom Aufwand, der hinter den Filmaufnahmen steckt, beeindruckt zeigt. Manche Arbeiten mussten auch schnell im Kasten sein: "Einen Mauerdurchbruch kann man schließlich nicht dreimal wiederholen."

Die Heim- & Haus-Mitarbeiter waren mit dem "Zuhause-im-Glück"-Team und dem Fernsehteam im selben Hotel untergebracht und hatten so die Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen, wenn die Kameras abends aus waren. "Auch das war ein tolles Erlebnis", blickt Ströhm auf interessanten Gesprächsstoff zurück. Unvergessen bleibt ihm, dass Schaulustige und Passanten "auch von uns Autogramme wollten", die man natürlich gerne gegeben habe. Ströhm: "Es ist schon erstaunlich, wie man betrachtet wird, sobald eine Kamera auftaucht."

Die Familien, denen geholfen wird, werden in ein Hotel ausquartiert und dürfen die ganze Woche über nicht auf die Baustelle. "Ich habe die Häuser vorher und hinterher gesehen. Das Ergebnis ist phänomenal", und die Freude bei den Betroffenen, die oft Schicksalsschläge erlitten haben, immer sehr groß. "Es war sehr emotional", blickt Ströhm, selbst Familienvater, bewegt auf das Ende der Aufzeichnungen zurück, die am Dienstag, 17. Januar, und am 31. Januar (das ist dann die 200. Folge) jeweils um 20.15 Uhr in RTL II ausgestrahlt werden. "Für mich hat die Sendung inzwischen einen ganz anderen Stellenwert bekommen", betont der Kuppenheimer. Und auch Heim & Haus-Geschäftsführer Dr. Rolf Christian Schommers zeigt sich begeistert von der Aktion: "Es ist wunderbar zu sehen, wie wir mit unseren Produkten und der fachlichen Unterstützung Familien aus einer misslichen Lage helfen können."