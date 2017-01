Märchen, Theater, Konzerte, Ausstellungen

Im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung ist zum Beispiel eine Fortsetzung der Gesprächsreihe "Rastatter schnatzen von früher" geplant. Die zweite Auflage fand zuletzt am 21. Oktober 2016 im Kellertheater statt und soll im Herbst unter dem Motto "Das Haus - WG in Rastatt" fortgeführt werden. Die Moderatoren Pit Hirn und Hans Florian wollen für eine unterhaltsame Umrahmung sorgen. In Kooperation mit dem Märchenzentrum Sterntaler veranstaltet die Stadt wieder eine "Lange Nacht der Märchen" am 24. Juni sowie eine weitere Märchenveranstaltung am 3. Dezember im Kellertheater.

Stadt fördert Amateurtheater

Auch im Jahr 2017 ist die Jugendtheaterförderung und die Förderung der Stücke des Theatervereins Reithalle und des Theaters Esprit vorgesehen. Darüber hinaus will der Kundenbereich Kultur- und Sportförderung kulturelle Projekte und Veranstaltungen anstoßen und begleiten, gegebenenfalls auch in Kooperation mit den Rastatter Vereinen und Institutionen (Beispiele: "Sport im Park", Sportlerehrung, Klingende Residenz).

Weiterhin sind verwaltungsinterne Kooperationen mit der Stadtbibliothek, der Stabstelle Chancengleichheit und Integration, dem Fachbereich Jugend, Familien und Senioren sowie den städtischen Schulen geplant (Beispiele: "Kultur am Bahnhof", Interkulturelle Woche, Autorenlesungen).

Die Musikschule plant folgende Veranstaltungen: ein musikalisches Café im Brahms-Saal am heutigen Samstag um 15 Uhr, eine Musizierstunde im Brahms-Saal am 25. Januar, vorwiegend für "Jugend musiziert", den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am 4. und 5. Februar in der Musikschule und im Kellertheater, das Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" im Mercedes-Benz-Kundencenter am 26. Februar, ein Familienkonzert in der Reithalle am 26. März, den "Tag der Musik" der Musikschule in der Rastatter Innenstadt vom 16. bis 18. Juni sowie das Sommerfest im Hof des Kulturforums am 22. Juli. Darüber hinaus finden regelmäßig Musizierstunden im Brahms-Saal und im Martha-Jäger-Haus statt. Ferner stehen die Ensembles der Musikschule für die Umrahmung von Veranstaltungen zur Verfügung.

Die Rastatter Museen werden auch im Jahr 2017 auf der ART Karlsruhe vom 16. bis 19. Februar präsent sein. Das Stadtmuseum plant folgende Ausstellungen (wir berichteten): Vom 9. Februar bis 8. Oktober "Das Dörfel - Ein Stadtteil macht Geschichte", vom 7. April bis 6. Juni "Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975", Oktober bis Februar 2018 "Friedrich Kaiser - Zeitzeuge eines unruhigen Jahrhunderts".

An Tagesveranstaltungen sollen Vorträge, Führungen und Museumspädagogik angeboten werden. Zum Beispiel am 19. Januar "Zentangel - Ornamentmalerei in Tusche mit Blattgoldeinlage auf Papier" mit Karin Welz-Spriestersbach oder am 29. Januar "Lust auf Stadtgeschichte? Rückblick auf 300 Jahre Rastatt von der Residenzgründung bis in die Nachkriegszeit", eine Führung für Neubürger und Interessierte.

Parallel zu den Sonderausstellungen gibt es ebenfalls Programm, einen "Spaziergang durchs historische Dörfel" etwa (Lichtbildvortrag von Michael Feik) oder ein Vortrag über die "Ehemaligen Waisenhäuser und Kinderheime in Rastatt" von Patricia Reister.

Der Internationale Museumstag am 21. Mai steht unter dem Motto "Historische und zeitgenössische Ausstellungsstücke Museen".

Auch im Riedmuseum sind wieder Themenführungen, Tagesveranstaltungen und museumspädagogische Angebote zur Rheinbegradigung oder zur Alltagskultur im Ried beabsichtigt.

Beispiele des frühen Buchdrucks

In der Städtischen Galerie Fruchthalle ist die Ausstellung "hubbuch. narrativ" noch bis 22. Januar zu sehen (siehe weiteren Beitrag auf dieser Seite). Vom 2. Februar bis 1. Mai zeigt die Galerie in Zusammenarbeit mit der Weisenburgerstiftung "Susanne Neiss und Sammlung Rastatt - Fotografien", vom 13. Mai bis 17. September ist eine Ausstellung mit dem Titel "In memorian Ulrike Michaelis/Wolfgang Pehlke" geplant, und vom 30. September bis 28. Januar 2018 "Nino Malfatti".

Die im September 2016 begonnene Ausstellung "Die edele kunst der Truckerey Inkunabeln und frühe Drucke aus der Historischen Bibliothek" wird noch bis zum 28. Februar während der Öffnungszeiten präsentiert sowie für Führungen auf Anfrage zur Verfügung stehen. Ein Vortrag zum Thema "Mittelalterliche Bestseller im Frühdruck" soll am 26. Januar stattfingen. Eine allgemeine Bibliotheksführung ist für Sonntag, 5. März, geplant.

Auch ein Bibliotheksabend "Nach der Arbeit in die Bibliothek - Historische Bücher aus der Nähe betrachtet" mit ausgewählten Büchern ist wieder angekündigt.