Bis zu 500 neue Arbeitsplätze

Muggensturm - In trockenen Tüchern ist die Sache noch nicht - es fehlt noch die Unterschrift im Vertrag. Doch das hielt den Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth nicht davon ab, beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend zu verkünden, dass die Kosmetikfirma L'Oreal ins Industriegebiet der Gemeinde ziehen wird. Dort entstehen in einem neuen, CO2-neutralen Gebäude 450 bis 500 Arbeitsplätze. Zudem gab der 53-Jährige bekannt, im September noch einmal für das Bürgermeisteramt zu kandidieren (wir berichteten), was das Publikum mit Applaus quittierte.

Jahrelang habe man sich bemüht, nun habe L'Oreal entschieden, von Karlsruhe nach Muggensturm zu ziehen, berichtete Rathauschef Späth, der das eine "große Auszeichnung" nannte. Auch die Mitarbeiter der Firma seien glücklich über den Umzug, verriet Späth - und erzählte von einem Treffen mit dem Betriebsratsvorsitzenden vor Ort. "Die Mitarbeiter können mit der S-Bahn zur Arbeit fahren und nach Feierabend noch an den gegenüberliegenden Badesee." Dass beim Empfang auch Vertreter der Firma zugegen waren, verstärkte den Eindruck, dass der Umzug beschlossen ist.

In den Fokus rückte Rathauschef Späth außerdem das Baugebiet unter dem Arbeitstitel "Falkenäcker", das 18 Hektar groß ist und in dem zwischen 550 und 600 neue Wohneinheiten entstehen werden. Damit erhöhe sich die Einwohnerzahl in Muggensturm um 20 Prozent. Das sei eine große Herausforderung, unter anderem für die Infrastruktur wie Kindergärten. Eine Eigentümerversammlung für die vielen Grundstücksbesitzer soll im Frühjahr stattfinden, kündigte Späth an - machte aber auch deutlich, dass die Zeiten vorbei seien, in denen man durch Grundstücksverkäufe zum Millionär werde. Die Umsetzung des Neubaugebiets solle dann in diesem und nächsten Jahr erfolgen. Eigentlich hatte die Gemeinde vorgehabt, das für sie "riesige Baugebiet" in Teilschritten zu erschließen. Doch das sei aufgrund von Schallschutzmaßnahmen, der Wasser- und Abwasserbehandlung sowie Naturschutzausgleich schwierig, verdeutlichte Späth. Daher habe man sich entschlossen, das gesamte Areal auf einmal zu erschließen.

Ein weiteres Großprojekt steht mit der Sanierung der Wolf-Eberstein-Halle an. Späth erläuterte noch einmal, dass Brandschutzauflagen die Umsetzung der Pläne bisher verzögert haben. "Die Vereine warten darauf, und wir stehen auch in den Startlöchern", drückte der Rathauschef seine Hoffnung aus, bald mit dem Umbau beginnen zu können.

Erweitert werden muss auch das Angebot bei den Kindergärten - wahrscheinlich durch einen Anbau beim Kindergarten "Oase". Damit will die Gemeinde sicherstellen, auch weiterhin allen Kindern einen Platz in ihren Einrichtungen anbieten zu können. Etwas wehmütig blickte Späth anschließend auf die Werkrealschule. Diese sei toll aufgestellt, doch die Eltern stimmten anders mit den Füßen ab, bedauerte er. Das könnte das Aus der Schule bedeuten.

Über den Stand der Flüchtlinge in der Gemeinde informierte Späth ebenfalls: Derzeit leben 131 Asylbewerber in Muggensturm, 69 in der Erstunterkunft, 62 im Rahmen der Anschlussunterbringung.

Eine Neuerung wird es beim Volksfest geben: Es beginnt nicht wie üblich am Freitag, sondern bereits am Donnerstag mit einem Auftritt der Dorfrocker. Karten für die bekannte Truppe kann man für 14 Euro im Vorverkauf erwerben.

Für die Musik am Abend sorgte indes das Jugendorchester der Handharmonika-Vereinigung Muggensturm unter der Leitung von Thomas Krumm sowie die Gruppe Blue Balou.

Auch die traditionelle Urkundenübergabe an 55 sogenannte Neubürger - alle, die vergangenes Jahr 18 Jahre alt wurden - durfte nicht fehlen.

Des Weiteren überbrachte der Bürgermeister aus der Partnergemeinde Schönwalde-Glien, Bodo Oehme, Grußworte.