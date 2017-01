Zusammenhalt: Besonders jetzt

Zusammenhalt im Rathaus habe Pütsch schon während seiner mehrwöchigen Erkrankung im Herbst verspürt. Die Geschäfte seien weitergelaufen. Die Genesungswünsche vieler Rastatter hätten ihn berührt. "Mir geht es wieder bestens."

Zusammenhalt habe aber auch der Gemeinderat bewiesen, der im vergangenen Jahr bei großen Entscheidungen geschlossen agiert habe. Zum Beispiel, als das Gremium mit großer Mehrheit für den Ausstieg aus dem Bahnhofssanierungsprogramm votierte. Als zynisch bezeichnete es der OB, dass die Bahn keine barrierefreie Sanierung hinbekomme. Rastatt stehe zu der Kostenzusage von 1,1 Millionen Euro, finanziere sogar eine Toilette. "Doch jetzt ist Schluss!"

Zusammenhalt mahnte Pütsch auch in der Bürgerschaft an. Sehr nachdenklich habe ihn das gute Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen gerade in Rastatt gemacht. "Offensichtlich hat unter anderem eine übersteigerte Angst vor Überfremdung dazu beigetragen." Angst indes sei ein schlechter Ratgeber, und Respekt und Toleranz wichtige Grundpfeiler unserer Demokratie. "Gerade denen, die Angst schüren, müssen wir uns entschieden entgegenstellen." Stolz mache den OB dagegen, wie viele Rastatter sich um die Integration der Flüchtlinge kümmern.

In der Neujahrsrede klangen auch Sorgen an. Zum Beispiel die um die schwindende Achtsamkeit gegenüber öffentlichem Eigentum. Bestes Rastatter Beispiel für sogenannte "Fake-News" in sozialen Medien sei die Brezel beim Martinsumzug. Einen großen Fehler habe das Rathaus gemacht, als es den Umzug zunächst absagte. Quatsch sei es allerdings, dies sei geschehen, um das Brezelgeld zu sparen. Eine ähnlich überhöhte Bedeutung hat für Pütsch die Diskussion um das Kriegerdenkmal auf dem Postplatz. Die Standortfrage müsse erlaubt sein. Er versicherte, dass er und der Gemeinderat sich für einen angemessenen Platz einsetzen werden. Zu den Sorgen des OB zählt auch PFC. Er befürchtet hier, vom Land alleingelassen zu werden.

Zur vorgelebten Demokratie gehört für Pütsch, immer wieder Dialog anzubieten, "auch wenn es anstrengend ist". Beim Neujahrsempfang 2016 habe er dies versprochen und zum Beispiel mit einem Jugendbeteiligungskonzept eingelöst. Es soll bald verabschiedet werden. Die angekündigten Leitlinien für Bürgerbeteiligung seien im Entwurf fertig. Der Arbeitskreis Bäder sei ebenfalls eine Form der Beteiligung, wie auch die Dorfentwicklungskonzepte, die nicht für die Schublade erarbeitet worden seien. Ein Meinungsbild will Pütsch auch beim Thema unechte Teilortswahl einholen, die er für veraltet hält. Im Mai soll sich der Gemeinderat in Klausur mit Investitionen bis 2025 in Millionenhöhe befassen.

Rastatt entwickle sich prächtig: Es gebe mehr Einwohner und Jobs denn je. Der Umsatz im Einzelhandel sei deutlich gestiegen, der Wohnungsbau mache große Fortschritte. Belastungen würden zwar die Sanierungsarbeiten in der Oberen Kaiserstraße mit sich bringen, doch am Ende würde es wunderschön. "Wir leben in einer sicheren Stadt", so der OB. Straftaten gingen zurück, Aufklärungsquoten seien gestiegen. Beachtete Ereignisse seien 2016 das tête-à-tête unter neuer künstlerischer Leitung gewesen, die Eröffnung des Ibis-Hotels und der erste Geburtstag des Kinos Forum.

Umrahmt wurde der Empfang von Auftritten eines aus vier Rastatter Chören gebildeten Gesangsensembles und einem filmischen Rückblick.