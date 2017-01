Fleißige Idealisten packen unermüdlich an

Von Markus Koch Iffezheim - Die Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim (INI) stößt nicht nur die unterschiedlichsten Öko-Projekte in der Renngemeinde an, sondern betreut sie auch zuverlässig - und das seit ihrer Gründung vor 30 Jahren. Noch können die engagierten Naturschützer mit Schaufel und Balkenmäher Landschaftspflege betreiben, doch mit dem Nachwuchs klemmt es. Die 1999 ins Leben gerufene Kindergruppe hat sich vor vier Jahren aufgelöst. Zu den ersten Maßnahmen der Naturschützer zählte Anfang der 1980er Jahre die Reaktivierung der Allmendteiler Schlute. "Sie war verlandet, auf beiden Seiten wurden die Felder intensiv bewirtschaftet", blickt Gründungsmitglied Gerhard König zurück. Der damalige Gemeindeförster Johann Werner gehörte zum Kreis der Öko-Aktivisten, die im April 1986 die INI gegründet haben. Er hatte bereits 1980 die Idee, diese Schlute zu reaktivieren. Landwirt Peter König habe damals gleich zugestimmt, einen Randstreifen seines Ackers für eine Neubepflanzung zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit der Jungen Union habe man einheimische Gehölze wie Erle, Eiche, Espe und Weißdorn gesetzt, berichtet König weiter. Zudem wurde die Schlute ausgegraben, so dass sie zeitweise wieder Wasser führte. Ideale Bedingungen also für Amphibien, die das neue Angebot auch rasch annahmen, bereits 1985 wurde die Allmendteiler Schlute als "flächenhaftes Naturdenkmal" unter Schutz gestellt. Dort hat sich in den vergangenen Jahren auch eine beachtliche Population des stark gefährdeten Moorfroschs entwickelt (wir berichteten). Fachleute schätzen, dass es in diesem Bereich etwa 30 Exemplare gibt. Die damals gepflanzten Hecken bieten heute wertvollen Lebens- und Brutraum für Vogelarten wie Grasmücke, Gelbspötter oder Rotrückenwürger. Und auch der Fasan fühlt sich laut König dort wohl. Ein weiteres INI-Projekt, das vielen Spaziergängern bekannt sein dürfte, ist der große Tümpel am Spitzenweg. Dieser wurde im Jahr 2010 von Schlamm befreit - neben neun weiteren Amphibienlaichgewässern auf Iffezheimer Gemarkung. Seither kümmern sich die INI-Mitglieder ehrenamtlich darum, dass die Randbereiche der Gewässer gemäht und fachlich korrekt gepflegt werden. Im vergangenen Winter war es erforderlich, im Tümpel am Spitzenweg einen Teil des Schilfs und der Rohrkolben samt oberer Vegetationsschicht zu entfernen, um wieder geeignete Bedingungen für die Amphibien herzustellen. Für die Rheinauen typische Tiere wie Kreuzkröte, Wechselkröte, Gelbbauchunke und Grünspecht haben sich an diesem Tümpel angesiedelt, berichtet der 65-jährige König im BT-Gespräch. Er erstellt die Jahrespläne, in denen die monatlichen Arbeitseinsätze definiert werden. Der Verein zählt 226 Mitglieder, zwischen sechs und zehn Helfer sind bei den Einsätzen dabei, die in Absprache mit der Gemeindeverwaltung stattfinden. Mit Motorsense, Säge und Heckenschere legen dann die Iffezheimer Umweltschützer los. Gerhard Jung ist mit seinen 79 Jahren der älteste. Junge Helfer sind jedoch Fehlanzeige. Dabei hatte die INI im Jahr 1999 eine rund 20-köpfige Kindergruppe ins Leben gerufen, die ein abwechslungsreiches Programm anbot. Aufgrund von beruflichen Veränderungen im Leiterteam und wegen rückläufiger Kinderzahlen stellte die Gruppe dann 2012 ihre Arbeit ein. Seit 2013 ist die Initiative zwar auch auf Facebook präsent und registriert dort mittlerweile mehr Zugriffe auf Nachrichten als auf der Vereinshomepage. Gleichwohl hat sich dies noch nicht in Form von neuen und vor allem jugendlichen Mitgliedern für den Verein ausgezahlt. Durch Kooperationen mit der Grundschule, der Maria-Gress-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule macht sich die INI aber bei den Kindern und Jugendlichen im Ort bekannt. So etwa mit dem Streuobstwiesenprojekt, bei dem seit fünf Jahren Schulklassen Äpfel aufsammeln, die vor Ort vom Saftmobil gepresst werden. In der vergangenen Saison wurden rund 5000 Liter Apfelsaft gepresst. Kassierer Johannes Godbarsen (62), der bei den Aktionen des Vereins nicht nur selbst zupackt, sondern diese auch mit der Kamera dokumentiert, ist zudem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er hat zwar bislang vergeblich Ausschau nach neuen Betreuern für eine Kindergruppe gehalten, die Hoffnung hat er aber noch nicht aufgegeben. Um die Ausgaben zu stemmen, übernimmt die INI alle drei Jahre mit der Kolpingfamilie die Rennbahnbewirtung, so Godbarsen. Des Weiteren erhalten die Naturschützer einen jährlichen Zuschuss von 220 Euro von der Gemeinde.

