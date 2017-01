Vorschau auf zahlreiche Projekte Von Frank Vetter Kuppenheim - Neben der Rückbetrachtung auf 2016 und einem Ausblick auf das gerade begonnene Jahr standen Ehrungen im Mittelpunkt des Kuppenheimer Neujahrsempfangs. Die Themen, die Bürgermeister Karsten Mußler ansprach, reichten von der Partnerschaftsfeier in Raon l'Etape über Bau-und Verkehrsprojekte bis zur Flüchtlingssituation und der PFC-Problematik. In den vergangenen zwei Jahren habe Kuppenheim die Herausforderungen des Flüchtlingszustroms "in unaufgeregter Art und Weise" bewältigt, so Mußler. Die Integration der Menschen müsse auf der Grundlage unserer Werte und Gesetze erfolgen, so der Bürgermeister, der die neue Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte von Kuppenheim und Bischweier, Ulrike Sztatecsny, begrüßte. Zum Thema PFC teilte Mußler mit, dass die Wasserversorger der Region vor zwei Monaten das Land zu mehr Unterstützung aufgefordert hätten. Der Wasserversorgungsverband arbeite mit Hochdruck an einem Notwasserversorgungskonzept. Als "nicht nachvollziehbar, wenn nicht gar skandalös" bezeichnete er die mögliche Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens gegen den mutmaßlichen Verursacher. Wesentlich erfreulicher dagegen sei die Gemeinsamkeit zwischen der Elbphilharmonie in Hamburg und der Pfarrkirche St. Sebastian: eine Klais-Orgel, die nach sechs Jahren Vorlaufzeit eingeweiht wurde. Als eines der wesentlichen städtebaulichen Projekte nannte Mußler den Abschluss der 1,7 Millionen Euro teuren Umgestaltung des Dorfplatzes und der Hauptstraße in Oberndorf. Dabei habe sich bewährt, die Nutzer in die Planung mit einzubeziehen. "Was kaum jemand für möglich gehalten hat, ist Tatsache geworden", freute sich der Rathauschef über den Beschluss des Bundestags, den B3-neu-Lückenschluss in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen; der jahrzehntelange Kampf und Einsatz habe sich ausgezahlt. Als Projekte für das neue Jahr nannte Mußler die Veranstaltungshalle, den Bau der Radwege nach Muggensturm und Haueneberstein und den Kreisel an der Förcher Kreuzung. Die gute Entwicklung des Presswerks schaffe nicht nur Arbeitsplätze, sondern bedeute auch Steuereinnahmen. Diese könnten die städtebauliche Entwicklung fördern. Das Sanierungsgebiet Murgvorstadt/Wörtel ist im Städtebauförderprogramm. Im Baugebiet "Unterer Frauberg" und in der Johann-Schäuble-Straße könnten bald die ersten Häuser gebaut werden. Froh zeigte sich Mußler über die Einigung im Hinblick auf den Erhalt des stadtbildprägenden Hauptgebäudes des früheren Gasthauses Ochsen. Bald wolle die Verwaltung generationenübergreifende Betreuungskonzepte und ergänzende Pflegeangebote für das "Städtle in der Stadt" im "Pfaffenacker" vorstellen. Im Rahmen des Empfangs erhielten Thomas Raub und Erich Huck, der ehemalige Kommandant der Feuerwehr, die Stadtehrennadel in Gold. Thomas Raub wurde für sein Engagement beim SV 08 Kuppenheim und bei der Hilfsorganisation Terre des Hommes ausgezeichnet. Während der vergangen 35 Jahre seien auch dank Raubs Engagement 3,1 Millionen Euro für die Kinderhilfsorganisation zusammengekommen. Für die gute Entwicklung des SV 08 sei die Mitarbeit Raubs im Vorstand wesentlich gewesen. Erich Huck erhielt die Ehrennadel für sein Engagement bei der Kuppenheimer Wehr, das er Ende vergangenen Jahres beendete (wir berichteten). Huck wurde darüber hinaus vom Gemeinderat zum Ehrenkommandanten der Wehr ernannt. Susanne Hildenbrand, die für die Hebergemeinschaft Rastatt startete und den Weltmeistertitel im Gewichtheben errang, wurde ebenso geehrt wie die Jugendmannschaft des MSC Puma, die den deutschen Vizemeister-Titel holte.

