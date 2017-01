"Es liegt viel Arbeit vor uns"

Malsch - "Vieles tut sich in unserer Gemeinde, viele bewegen etwas. Es liegt viel Arbeit vor uns, und ohne Schulden wird die Umsetzung der ehrgeizigen, aber notwendigen Maßnahmen nicht funktionieren", sagte Bürgermeister Elmar Himmel beim Neujahrsempfang in Malsch. Er betonte jedoch mit Nachdruck, dass Angst und Panikmache die falschen Ratgeber seien und Ziele nur durch ein Miteinander verwirklicht werden könnten.

Der Rathauschef, der zahlreiche Bürger, Vertreter aus Kirche, Politik und Vereinen aus allen Ortsteilen begrüßte, beschrieb, wie gerade heutzutage in sogenannten sozialen Medien Ängste durch Desinformation und Falschmeldungen geschürt und politisch instrumentalisiert werden. Er appellierte, sich die Zeit zu nehmen und zu versuchen, außerhalb solcher Schablonen zu denken.

Zur Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde habe sich der Gemeinderat auf die Themenschwerpunkte Bauen und Wohnen, Hochwasserschutz und Bildungseinrichtungen geeinigt. Nach der Realisierung der Baugebiete "Rotäcker" in Waldprechtsweier und "Malscher Weg" in Völkersbach soll in diesem Jahr das Baugebiet "Kiegerlich" in Sulzbach auf den Weg gebracht werden.

Die ersten Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz sollen in diesem Jahr starten, in Waldprechtsweier wurde ein Dorfentwicklungsprozess angestoßen, damit auch dort die Dorfmitte mit Mitteln aus dem Förderprogramm ländlicher Raum neu geschaffen werden könne, der Bau des Jugend- und Familienzentrums auf der Bühn sei im Gang, im Sommer werde mit dem zweiten Sanierungsabschnitt der Hans-Thoma-Schule begonnen, und im kommenden Jahr soll das kommunale Nahwärmekonzept umgesetzt werden.

Viele weitere infrastrukturelle Maßnahmen wie Breitbandversorgung, Sanierung der Kulturscheuer Alte Schmiede, Flüchtlingswohnheim, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Tiefbaumaßnahmen in der Frauenalber-, Goethe- und Schillerstraße stehen auf der Malscher Agenda. Der Malscher Bürgermeister verheimlichte nicht, dass dies alles nicht ohne angemessene Erhöhung von Steuern und Gebühren gestemmt werden könne.

In diesem Zusammenhang kritisierte Himmel die Finanzverteilung zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen. Aufgaben und Anforderungen an die Gemeinden würden immer mehr und immer komplexer, die gemeindliche Finanzausstattung aber im Gegenzug nicht gestärkt.

"Durch ein Miteinander können wir Ziele verwirklichen. Nicht die Wirtschaft, der Handel, der Markt des Kaufens und Verkaufens macht uns als Menschen aus; ein Mehr an Respekt, an Bescheidenheit, an Achtsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen ist in der momentanen Lage angebracht und hält unsere Gesellschaft zusammen."

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Freiburger Bluesband "Willie and the Blues Kids".