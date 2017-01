Kesse Tänze, flotte Sprüche und kalauernde Römer

Im Clownskostüm gewandet, eröffnete der Fanfarenzug den närrischen Reigen. Und wie eh und je riss seine Musik mit und versetzte das Publikum in Ekstase, ob bei den "Roten Lippen" von Mary Lou, beim Rock 'n' Roll rund um die Uhr oder bei "Hey Jude". Die Tanzformationen des ICC heizten ebenso ein: Nichts hielt die von Gudrun Greß und Iris Stiefel betreute Mini-Garde am Boden, sie entschwebten "völlig losgelöst" in die unendlichen Weiten des Weltalls. Den Fire Fightern der Dance-Company brannte das Tanzfieber so gehörig in den Beinen, dass sie um eine Zugabe nicht herumkamen. Die Garde der Brühler "Kollerkroten" tanzte unter der Kiefer; ins Chicago der 20er Jahren entführte die Showtanzgruppe "Soley" mit Melodien aus dem Musical "Chicago".

Durch die Sendungen der Kindheit zappte sich das Männerballett in seiner Show um Pippi Langstrumpf, die Schlümpfe, Heidi oder Jim Knopf und versprachen dem begeisterten Publikum: "Ich komm' wieder, keine Frage".

Als Chef de Cuisine spuckte Rüdiger Zoller mit seinem Suppenhuhn (Tochter Jessica) den Politkern kräftig in die Suppe und rührte im schwer verdaulichen Ortseingang Ost, im unvergorenen AfD-Sud, den Extrawürstchen von der Insel, dem Grünkohl mit Pinkel im Land und stellte vom Kopf her stinkende Fische und dem amerikanischen Suppenkasper in Fettnäpfchen bloß.

Aus der Küche des ICC plauderte erstmals Gisela Haas vom "Küchenpersonal" und lüftete unter großem Beifall einige Geheimnisse um panierte Schnitzel, Wurstsalat und Wurstweck wider die Hungersnot, die die fleißigen Hände, angetrieben von der feurigen Hexenbowle, in der Küche zaubern. Noch-Schrauber Herbert Sauter hatte nicht nur den Schrank "Hindö" im Kopf, sondern auch zahlreiche Missgeschicke der Iffezheimer um Fahrten mit verschlossenen Türen, auf frischer Tat ertappten vermeintlichen Einbrechern, audio-kommentierte DVDs und fliegende tote Vögel, die er Sohn Valentin beim Schrankaufbau nicht verschwieg.

Die Schulbuben Harald und Martin Schäfer deklamierten unter Hauptlehrer Mario Ludwig Gedichte über manch' wunderliches Betragen der Rennböcke. Darin machten sich Genießer herzhafter Speisen über Weihrauchkugeln her, insistierten Autofahrer auf Euro-Drive-In-Schalter, parkten Liebhaber des heiligen Blechs Kugelporsche im Speicher und wurden die zehn Finger nicht in Spülmittel, sondern in "Rohmplättle" gebadet.

Durch die bewegte Zeit der alten Römer unter Gaius Werlus (Alexander Schneider), der von dem auf dem Hügelsheimer Second-Hand-Sklavenmarkt erstandenen Diener (Jens Kalkbrenner) und der lieblichen Schönheit (Lajana Bochanek) verwöhnt wurde, kalauerten die Gladiatoren Holunderus Maximus (Holger Deutschmann) und Markus Minimus (Marc Schwander) mit zahlreichen Seitenhieben auf die Kommunal- und Bundespolitik, wobei sie die Nachbarn in Nord, Süd und Ost ebenfalls nicht verschonten. Für den historischen Streifzug wurden sie mit stehenden Ovationen gefeiert. Ebenfalls mit stehenden Ovationen verabschiedete das Publikum den langjährigen Zeremonienmeister Erich Bleich, der seit 1979 zahlreiche Schuhe und Socken auf seinem Weg zwischen Foyer und Bühne, auf dem er die Aktiven begleitete, verschlissen habe, so die Sitzungspräsidenten Daniel Haas und Matthias Schneider. Als besonderes Dankeschön erhielt er eine vergoldete Replik des Pferdekopfs, der den Zeremonienstab ziert. Dieser wurde an Schwiegersohn Joachim Bosler weitergereicht.