Maßnahmen zur Suchtprävention zeigen Erfolge Von Markus Koch Rastatt - Das vor einigen Jahren noch beliebte Komasaufen unter Jugendlichen nimmt ab. Im Hinblick auf alkoholbedingte Krankenhausaufenthalte von 13- bis 19-Jährigen hatte der Landkreis Rastatt im Vorjahr nach Mannheim landesweit die zweitwenigsten Fälle aufzuweisen. Diesen Trend kann auch die kommunale Suchtprävention in Rastatt als Erfolg für sich verbuchen, wie es in einem Sachstandsbericht der Stadtverwaltung heißt. Seit 2010 ist im Landkreis ein Rückgang von alkoholbedingten Einlieferungen von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. Von 2014 auf 2015 hat sich die Anzahl der Jugendlichen in der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren deutlich um etwa 60 Prozent reduziert. In der Altersgruppe von zehn bis 13 Jahren gab es 2015 sogar keine einzige Einlieferung ins Krankenhaus. Bei den 13- bis 19-Jährigen waren es 2015 laut Statistischem Landesamt 33 Fälle im Kreis. Ein umfangreiches Bündel von Maßnahmen soll den Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen eindämmen. So erhalten etwa Eltern in der Barockstadt "Blaue Briefe", wenn ihre minderjährigen Kinder alkoholisiert auf öffentlichen Plätzen auffällig werden. Seit 2009 wurden 75 Blaue Briefe versandt. Die Suchtberatungsstelle des Landkreises Rastatt zertifiziert Vereine als "jugendfreundlich", die sich für einen bewussten und kritischen Umgang mit Alkohol verpflichten. Bislang sind 23 Vereine in der Barockstadt zertifiziert. Jugendschutzteams sind bei Festen und Fasnachtsveranstaltungen gemeinsam mit Mitarbeitern der Fachstelle Sucht und der Polizei unterwegs, um stark alkoholisierte Jugendliche auf ihr Verhalten anzusprechen und sie den Eltern zu übergeben. Der Party-Pass hat sich nach Einschätzung der Verwaltung als Instrument der Alterskontrolle bei Veranstaltungen bewährt. Der 2012 eingeführte Ausweis kann von Jugendlichen im Internet ausgefüllt und ausgedruckt werden. Er wurde bis zum Ende der Fasnachtssaison 2016 rund 12000-mal heruntergeladen. Ein Risiko-Check für riskant konsumierende Jugendliche wird angeboten, nachdem diese aufgrund einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus waren. Seit diesem Jahr werden auch drogenbedingte Einlieferungen von den Krankenhäusern gemeldet. Beim Risiko-Check wird das Bewusstsein für den übermäßigen Alkoholkonsum im Austausch mit anderen Jugendlichen geschärft. Auch Testkäufe gehören zu dem umfangreichen Maßnahmenpaket. Der Runde Tisch hatte hierzu im Mai 2011 eine entsprechende Konzeption verabschiedet. Zuletzt fanden im Juni 2016 Testkäufe im Einzelhandel, der Gastronomie und in Glücksspielhallen in Rastatt statt. Bekannte Wiederholungstäter lieferten dabei positive Ergebnisse, heißt es in dem Bericht. Ein weiterer Präventions-Baustein ist seit 2015 der Verzicht auf hochprozentigen Alkohol bei Fasnachtsumzügen, der auf Initiative der Stadt und des örtlichen Polizeireviers zustande kam. Ziel: Die gehäuft auftretenden Vorkommnisse aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums einzudämmen. Der Wettbewerb "Suchtprävention an Schulen" fand 2015 erstmals statt. Rastatter Schulen wurden aufgefordert, ein Konzept zur Suchtprävention auszuarbeiten. 13 städtische Schulen beteiligten sich. Bereits im Dezember 2008 hatte der Rastatter Gemeinderat beschlossen, fachübergreifend eine kommunale Suchprävention aufzubauen. Die Verwaltung kooperiert hierbei mit der örtlichen Suchtberatungsstelle, der Polizei, den Schulen, der offenen Jugendarbeit, diversen Beratungsdiensten, Vereinen und Einrichtungen der Jugendarbeit, des Gesundheits- und Sozialwesens sowie des politischen Lebens. In einem ersten Schritt führte die Fachstelle Sucht 50 Interviews mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Multiplikatoren. Die Ergebnisse wurden am Runden Tisch mit den beteiligten Akteuren diskutiert, dann wurde ein Handlungsleitfaden entwickelt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben