Miteinander in Pilgerstraße "klappt ganz gut"

Durmersheim - Der Arbeitskreis (AK) Flüchtlingsbegleitung Durmersheim umfasst laut Holger Ebeling, der den Informationsfluss zu den freiwilligen Helfern koordiniert, aktuell 87 aktive Ehrenamtliche. Deren Engagement sei kein Zuckerschlecken, die Herstellung von Chancengleichheit für die Gäste stoße zuweilen an schier unüberwindbare Bürokratiehürden, wie die Berichte in der Plenumssitzung am Freitagabend im Bürgersaal des Rathauses deutlich machten.

Wiederholte Erwähnung fand die Sorge um eine junge Frau mit Kleinkind. Sie kam Mitte Dezember als Ausnahmefall ohne Zwischenstation in einer zentralen Unterbringung im Landkreis unter - und damit ohne notwendige, wichtige Begleitdokumente direkt von der Landeserstaufnahmestelle (LEA) nach Durmersheim. Die Frau hat derzeit kein Geld, um Nahrung zu kaufen. Rasche humanitäre Hilfe zu finden, bis die Räder des Jobcenters greifen, war für AK-Sprecher Jürgen Schumacher indes "kein Problem; da wird die Gemeinde als zuständige Obdachlosenbehörde einspringen". Zudem bot sich Schumacher als Ausfüllhelfer für komplizierte Dokumente an: "Ich liebe Formulare!"

Für 2017 wünschte Schumacher den Flüchtlingsbetreuern, "dass wir gut vorankommen, weiterhin Sinn in unserer Arbeit sehen und dass sich unsere Gäste in Durmersheim wohlfühlen". Aus Syrien, Eritrea, dem Irak und Somalia fanden bislang 85 Gäste in der Hardtgemeinde "ein Leben in Sicherheit", wie es die mehrsprachige Willkommensbroschüre formuliert. Laut dem kommunalen Flüchtlingsbeauftragten Manuel Lorch wohnen 30 in der Unterkunft in der Pilgerstraße, acht fanden eine private Bleibe, der Rest lebt in angemieteten Objekten. "Tröpfchenweise" verteile der Landkreis weitere Flüchtlinge. Acht Personen werden diese Woche in der Hardtgemeinde erwartet. Ein Gebäude in der Wagnerstraße werde als Unterbringung nicht weiterverfolgt, man kam mit dem Besitzer zu keiner Einigung.

Noch nicht belegungsfähig ist ein Objekt in der Gewerbestraße. Barbara Maier und Margret Schmidt, AK-Erstkontakte zur Integrationsförderung, freuten sich, dass das Miteinander in der Pilgerstraße "ganz gut klappt". Dort soll Lorch ein permanentes Büro beziehen. Der AK ist "nicht glücklich" mit diesem Verwaltungsplan, denn es sei wichtig, dass Lorch "persönlichen und schnellen Kontakt zu den Rathausmitarbeitern" habe.

Auf beste Zusammenarbeit zur Gästeintegration stoße man in den Vereinen. "Sehr gut angenommen" werde das "Café International" in der Kreuzkirche. Beim Bäretriewerfest will man das von Ulyana Senyuk für das Würmersheimer Dorffest organisierte kulinarische Erfolgsmodell wiederholen und mit einem "Trommelereignis" untermalen. Vielfältig sind die Ideen zur Umsetzung der über das Landesförderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt" erhaltenen Gelder. Mit dem Zuschuss will man den Gemeinschaftsraum in der Pilgerstraße mit Schränken, Whiteboard und Beamer ausstatten, eine Malaktion für Wandbilder starten, ein Kleinbudget für die Flüchtlinge einrichten, Materialien und Werkzeuge zur Fahrradreparatur kaufen sowie ein Nachbarschaftsfest in der Pilgerstraße ausrichten.