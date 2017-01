"Fake-News" nicht auf den Leim gehen Rastatt (sl) - Gerade mit Blick auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf hat die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, Muhterem Aras (Grüne), Rastatter Realschüler davor gewarnt, Informationsbetrügern auf den Leim zu gehen. "Schauen Sie beim Umgang mit Nachrichten auf Fakten und informieren Sie sich über die Quellen", riet die Politikerin den Jugendlichen, sich aus seriösen Medien zu informieren. An die August-Renner-Realschule war Muhterem Aras gekommen, um Realschülern und Lehrern im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichtsprojekts Rede und Antwort zu stehen. Die Schule ist mit 32 Klassen eine der größten in Baden-Württemberg, zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund aus und bietet bereits im zweiten Jahr islamischen Religionsunterricht an, umriss Schulleiter Stefan Funk die Struktur der Schule. Aras schilderte, wie sie selbst als Zwölfjährige mit ihren Eltern aus einem Dorf in Ostanatolien nach Deutschland gekommen ist, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Wer hätte damals die Prognose gewagt, dass aus diesem Mädchen einem eine Landtagspräsidentin werden würde? "Niemand", ist sich die heute 51-jährige sicher. Ihr Weg ins höchste Staatsamt des Bundeslandes sei ein Beweis und Signal dafür, dass es sich lohne, sich zu engagieren. Integration dürfe dabei keine Einbahnstraße sein. "Offenheit von beiden Seiten gehört dazu", forderte Aras. Zu Engagement rieten den Schülern auch die beiden ebenfalls anwesenden Landtagsabgeordneten Sylvia Felder (CDU) und Thomas Hentschel (Grüne). Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch nutzte die Gunst der Stunde und warb um das Sicheinbringen im Rahmen des geplanten Jugendbeteiligungskonzepts in Rastatt. Bei der im Stil einer Podiumsdiskussion organisierten Fragerunde kamen viele politische Fragen aufs Tapet. Natürlich auch Aras' Einstellung zur Flüchtlingspolitik und zum Umgang mir der AfD. In der Flüchtlingsfrage habe Deutschland "Unglaubliches" geleistet. Die Integration der Menschen sei aber eine Herausforderung für Jahre. Nur wenn auch die neuen Einwohner unsere Werte verinnerlichten, könne Integration gelingen. Die AfD-Wähler müsse man ernst nehmen, sie alle hätten ihre Gründe, warum sie diese Partei gewählt haben. Nun gelte es zu versuchen, sie in die "Mitte der Gesellschaft zurückzuholen". Auch nach der Zukunft der traditionellen Realschule in Baden-Württemberg fragten die Schüler. Die Grünen-Politikerin hält sie nach wie vor für "eine gute Schule". Doch auch um die Zukunft gerade der August-Renner-Realschule machen sich Schüler und Kollegium offenbar Sorgen. Grund: Baulichen Zustand und die Infrastruktur sehen sie als verbesserungsbedürftig an. In Anspielung an das Spiel "Schwarzer Peter" verteilten die Schüler an die anwesenden Landes- und Kommunalpolitiker "Schwarze Renner"-Blätter mit dem in Schwarz gehaltenen Porträt des Schulnamensgebers. Und auch Pütsch blies in dasselbe Horn, als er Aras ein Anliegen mit auf den Weg gab: Dass die Förderprogramme für den Schulbau im Land fortgeschrieben werden sollten. Der Bedarf von fünf- bis sechszügigen Realschulen sei dort laut Schulleiter Funk leider gar nicht vorgesehen. Die Landtagspräsidentin verwies auf Sanierungsrücklagen, die im neuen Landeshaushalt bereitstünden und von den Kommunen abgerufen werden könnten - zum Beispiel zur Sanierung von Schulen.

