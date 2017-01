Ottersdorf freut sich über viel Nachwuchs

So spielte er auf die Flüchtlingslage an, die auch die Ottersdorfer Dorfgemeinschaft dazu veranlasst habe, über mögliche Unterbringungsmöglichkeiten nachzudenken.

Seinen Dank brachte er den Ortschaftsräten für die vielen geleisteten Stunden zum Wohle der Dorfgemeinschaft entgegen. "Sie helfen mit, die Weichen für die Zukunft zu stellen", betonte er in seiner Rede. Lott brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass nun, da die Änderung des entsprechenden Bebauungsplans veranlasst sei, bald mit dem Beginn des Baus der Schulsportanlage, auf die man nun schon seit Jahrzehnten warte, begonnen werden könne. Auch habe man sich entschieden, diese Anlage noch um einen Bolzplatz zu erweitern, weswegen man hoffentlich am alten Standort einen Supermarkt unterbringen könne und Gewerbebetriebe eventuell eine weitere Heimstatt fänden.

Dass auch eine Erweiterung des Kindergartens in den nächsten zwei Jahren in den Bereich des Möglichen gerückt sei, bezeichnete er als erfreulich. In Ottersdorf seien die Zahlen beim Nachwuchs auf einem Höchstniveau angelangt. Das zeuge von Zukunftsvertrauen.

Dank an aktive Dorfgemeinschaft

Lott bedankte sich bei den vielen privaten und Vereinsgruppierungen, die sich aktiv für ein blühendes Leben der Dorfgemeinschaft einsetzen. Natürlich blickte er auch auf all jenes, was noch im Argen liege. So warte man weiter auf die notwendige Renovierung der Turn- und Festhalle und an die Instandsetzung der Ortsverwaltung. Mit der Dorfentwicklung habe man viele Dinge angestoßen, die nun angegangen werden sollen - allerdings nicht alles in den nächsten zwei bis drei Jahren, sondern auf langfristig.

Für die Pfarrgemeinde überbrachte Gemeindereferentin Kathrin Glatt die Grüße des Pfarrers. Auch sie bedankte sich bei einer aktiven Dorfgemeinschaft. Sie hob besonders die Frauengemeinschaft Ottersdorf hervor, die in diesem Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken kann, was mit einem Gottesdienst und einem besonderen Ausflug gewürdigt werden soll. Auch den Besuchsdienst, der vor allem ein Dienst der Nächstenliebe sei, gibt es in diesem Jahr schon seit 20 Jahren. Sie bedankte sich bei allen, die damit zu einem guten Gemeindeleben beitragen. Mit dem Verweis auf den Knoten der Neujahrsbrezel, der symbolisch auch für den guten Zusammenhalt in der Gemeinde, der Verbindung zu den anderen Pfarreien in der Kirchengemeinde und der guten Verknüpfung zur politischen Gemeinde stehe, schaffte sie eine perfekte Überleitung zum Anschnitt der Brezel.

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Lott übergab Glatt den Erlös der Narrenmesse des vergangenen Jahres an den früheren Rektor Dieter Weber sowie Kindergartenleiterin Jutta Gollinger. Grundschule und Kindergarten konnten sich über je 300 Euro Spende aus der Kollekte freuen.