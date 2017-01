"Tatort" besteht Praxistest im Polizeialltag nicht

BT: Herr Peter, warum bewerben sich so wenig Interessenten für den Polizeidienst?

Helmut Peter: Meine Einschätzung für den Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg ist eine andere. Das Interesse am Polizeiberuf ist weiterhin groß, unsere Vortragsveranstaltungen oder Messestände sind immer gut besucht, die Bewerberzahlen sind seit Jahren auf einem hohen Niveau.

BT: Welche Gründe führen am häufigsten zur Ablehnung von Bewerbern?

Peter: Zu schlechte Noten oder nur Hauptschulabschluss, gesundheitliche Probleme (Asthma, Neurodermitis), eingeschränkte Sehleistung, Straftaten oder persönliche Unreife.

BT: Welche falschen Vorstellungen vom Polizeidienst kommen am häufigsten vor?

Peter: Man wird nicht als Kriminalbeamter, verdeckter Ermittler, SEK-Beamter oder Dienststellenleiter eingestellt. Man muss eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren, ist nach der Ausbildung im Streifendienst, Kriminaldauerdienst oder in einer Einsatzabteilung. Man kann nicht die Welt retten, stattdessen löst man kleine und große Probleme. Man muss im Schichtdienst arbeiten und wird nach der Ausbildung in den meisten Fällen nicht wohnortnah eingesetzt.

BT: Welche falschen Bilder vom Polizeidienst werden in den Medien vermittelt?

Peter: Ein Film soll unterhalten, ein "Tatort" spannend sein. Da kann der Ermittler auch mal Dinge tun, die jeden Polizeibeamten "aufregen". Seien es illegale Vernehmungsmethoden, Verletzung von Gesetzen und Vorschriften, Ein-Mann/Frau-Ermittlungen in Milieus, auf Knopfdruck Informationen erhalten, für die man im normalen Leben einige Zeit benötigt. Datenschutz wird in der Regel völlig außer Acht gelassen. Dass die Polizei im Team unterwegs ist, sei es bei Befragungen oder Recherchen, wird völlig ausgeblendet. Verfolgungsfahrten über Gehsteige, Schusswaffengebrauch in Einkaufsmärkten dienen zur Unterhaltung, sind aber fern jeder Realität. Bei Sendungen wie Blaulichtreport weiß man nicht, was real und was Fiktion ist. Bestimmt ist vieles auf die eine oder andere Art geschehen, wird aber im Film entsprechend "aufgemacht", denn eine realistische Darstellung wäre zu langweilig. Wer will schon eine 20-köpfige Soko bei Besprechungen filmen?

Interview

BT: Gibt es Überlegungen, den Polizeidienst attraktiver zu machen?

Peter: In den vergangenen Jahren wurde einiges gemacht, beispielsweise wurden die Ausrüstung verbessert und der Fuhrpark modernisiert. Im Hinblick auf das Studium wird auf familienfreundliche Studienzeiten geachtet, in der Hochschule wurde ein Kindergarten eingerichtet. Des Weiteren ist auch Teilzeitarbeit möglich, wenn jemand nach der Elternzeit nicht gleich voll arbeiten möchte.

BT: Wie groß ist das Interesse bei nichtdeutschen Staatsangehörigen?

Peter: Es lassen sich immer wieder Interessenten mit ausländischer Staatsbürgerschaft beraten. Neben den allgemeinen Voraussetzungen müssen diese unterschreiben, dass sie ihre Muttersprache in Wort und Schrift beherrschen, dass sie seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben und ein Daueraufenthaltsrecht haben.

BT: Wie wollen Sie mehr junge Menschen für die Polizei gewinnen?

Peter: Wie nahezu alle Arbeitgeber steht auch die Landespolizei vor der Herausforderung, mit den Folgen des demografischen Wandels umgehen zu müssen: Sinkende Schülerzahlen, kombiniert mit einem weiterhin hohen Bedarf an Einstellungen. Im Jahr 2017 und 2018 sind jeweils 1400 Einstellungen geplant. Rund 40 Prozent der 21000 Vollzugsbeamten werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Aus diesem Grund hat das Land eine Einstellungsoffensive gestartet, in deren Rahmen die beiden Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Offenburg bei den Polizeirevieren im monatlichen Wechsel Informationsabende anbieten. Daneben werden BORS/BOGY-Praktika und Berufsinformationstage in den Ferien angeboten. Selbstverständlich präsentiert sich die Polizei bei Ausbildungsmessen und anderen Veranstaltungen. Als Einstellungsberater bieten wir persönliche Beratungen an.

BT: Sie sind seit 1975 im Polizeidienst: Was gibt Ihnen dieser Beruf, was hat den Dienst manchmal mühsam gemacht?

Peter: Dieser Beruf ist sehr facettenreich und bietet immer wieder etwas Neues und Überraschungen, im positiven wie im negativen Sinn. Teamfähigkeit, körperliche Fitness, wechselnde Einsatzorte, Umgang mit Menschen jeglicher Couleur, verschiedenste Einsätze machen jeden Tag anders. Das Spannende ist oft, dass man nicht weiß, was der Tag bringt, ist es eher ruhig oder hektisch, alles ist möglich. Natürlich gab es auch Situationen, die einen an die Grenze der Belastbarkeit brachten. Sei es eine furchtbare Straftat, menschliche Dramen und Abgründe, die Überbringung einer Todesnachricht oder ein stundenlanger, körperlich sehr anstrengender Einsatz. Auch an Anweisungen und Befehle musste ich mich gewöhnen. Es gab ungeplante Einsätze, die den privaten Terminplan auf den Kopf stellten und die Angehörigen verärgerte. Auch darf man die Büroarbeit nicht unterschätzen, Protokolle, Berichte und Anzeigen müssen geschrieben werden.

BT: Was erwartet die Besucher der Informationsveranstaltung am 18. Januar genau?

Peter: Es gibt einen Vortrag, untergliedert in allgemeine Informationen zur Polizei wie die Voraussetzungen, um sich bewerben zu können, der Ablauf des Auswahlverfahrens, die Ausbildung im mittleren und gehobenen Dienst. Abschließend erkläre ich die Bewerbungsunterlagen für diejenigen, die sich bewerben möchten.