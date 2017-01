Dienstleister in der Offensive Rastatt (ema) - Premiere bei RA³: Erstmals wird der Gewerbeverein parallel zur Handwerkermesse am 25. und 26. März eine Leistungsschau für Dienstleister ausrichten. "Wir sind ausgebucht", freut sich der RA³-Vorsitzende Thomas Richers. Mehr als 50 Teilnehmer werden sich präsentieren. (ema) - Premiere bei RA³: Erstmals wird der Gewerbeverein parallel zur Handwerkermesse am 25. und 26. März eine Leistungsschau für Dienstleister ausrichten. "Wir sind ausgebucht", freut sich der RA³-Vorsitzende Thomas Richers. Mehr als 50 Teilnehmer werden sich präsentieren. Mit der Leistungsschau im Doppelpack erweitert RA³ die Präsentationsfläche. Damit bleibt es nicht allein bei der Reithalle, wo seit 2011 die Handwerkermesse stattfand. Genutzt werden auch der Kreistagssaal im Landratsamt sowie der Kulturplatz. Richers zufolge werden nicht nur Vereinsmitglieder ihre Visitenkarte abgeben. Man wolle insgesamt ein interessantes Spektrum für Verbraucher bieten. Laut Richers ist die Erweiterung der Leistungsschau dem frischen Engagement der Dienstleister in RA³ zu verdanken, personifiziert in deren Sprecher Werner Nickel. Die Angehörigen der Berufsgruppe treffen sich einmal im Monat. Das Engagement schlägt sich auch in einer aktuellen Anzeigenkampagne im BT nieder. Daneben hatte man den Wunsch geäußert, ein Forum zur Präsentation zu schaffen. Eine Bilanz der Leistungsschau dürfte dann auch Thema bei der Jahreshauptversammlung am 30. März sein. Vorsitzender Richers kündigte im BT-Gespräch an, noch mal zu kandidieren. Fest steht, dass er einen neuen Stellvertreter braucht, da der städtische City-Manager Johannes Flau das Gremium verlassen hat. Er war qua Satzung Mitglied des Vorstands. Nachdem es aber im vergangenen Jahr zu einem Zerwürfnis zwischen OB Hans Jürgen Pütsch und dem RA³-Vorsitzenden gekommen war, kündigte der Rathaus-Chef an, den City-Manager aus dem Vorstand abzuziehen. Diese Trennung wird Ende März mit einer Satzungsänderung verankert. Gleichwohl sollen sowohl Flau als auch Wirtschaftsförderer Raphael Knoth an den Vorstandssitzungen teilnehmen können, sagt Richers, aus dessen Sicht der Krach im vergangenen Jahr die Wirkung eines reinigenden Gewitters hatte. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist um ein Vielfaches besser geworden", freut sich der RA³-Vorsitzende.

