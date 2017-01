Unfallschwerpunkt soll beseitigt werden Rastatt (dm) - Die Stadt Rastatt hat den Umbau des Leopoldrings neu in die Planung für 2017 aufgenommen. Wie bei den Haushaltsberatungen im Finanz- und Verwaltungsausschuss informiert wurde, soll die Maßnahme rund 780000 Euro kosten und sich bis ins nächste Jahr erstrecken. Zum einen soll in diesem Zug die Radführung verbessert, zum anderen ein Unfallschwerpunkt beseitigt werden - an der Kreuzung mit der Markgrafenstraße. Dass man dies nun in Angriff nehmen will, liegt daran, dass die Star-Energiewerke dort umfangreiche Leitungsbaumaßnahmen zu Sicherung und Ausbau der Gas- und Nahwärmeversorgung planen - da sei der gleichzeitige Straßenumbau sinnvoll. Weil damit der Radverkehr verbessert werde, seien Fördermittel in Höhe von rund 200000 Euro zu erwarten. Die Erneuerung des Ötigheimer Wegs - einst bereits 2015 vorgesehen - ist derweil nach 2019 verschoben. Wie berichtet, stellt die Sanierung der oberen Kaiserstraße für die nächsten drei Jahre den größten Einzelposten dar (rund drei Millionen Euro). Tiefbaumaßnahmen im Zuge der Dorfentwicklung müssten sich unterdessen "über einen längeren Zeitraum erstrecken", so Fachbereichsleiter Jürgen Matheis. Die Kapazitäten im städtischen Kundenbereich seien begrenzt und unter anderem durch die Innenstadtsanierung gebunden, wie bei der Sitzung erläutert wurde. Auf den Dörfern werden die Bagger "ab 2018 anrücken". Ohnehin müssten für die Projekte in den Ortschaften insgesamt erst noch die Prioritätenlisten aufgestellt und dann die Entwurfsplanungen beauftragt werden. In diesem Zusammenhang betonte die Verwaltung, dass die bisher eingestellten Mittel für die Dorfentwicklung - bereits als zu gering kritisiert - für kleinere Sofortmaßnahmen und Planungen gedacht seien. Dementsprechend würden dann ab dem kommenden Jahr weitere Mittel für konkrete Projekte in die Investitionsplanung kommen. Zudem stehen in diesem Jahr Straßenbaumaßnahmen im Rotacker, im Mittleren Hardtspiel und Im Gässl (beide Wintersdorf), in der Alten Bahnhofstraße (Rad- und Gehweg), Gartenstraße, Badener Straße (Radweg), Oberwaldstraße und der Neubau einer Brücke über den Gewerbekanal zur Anbindung der Neuen Ludwigvorstadt (ehemaliges Joffre-Areal) an den Ludwigring auf dem Plan. Darüber hinaus stehen für Unterhalt/Sanierung von Brücken/Unterführungen Mittel in Höhe von 933000 Euro sowie weitere Straßen in Höhe von rund 600000 Euro im Etat - besonders hier wäre aus technischer Sicht eine "deutliche Erhöhung der Ansätze" erforderlich, wie Kundenbereichsleiter Markus Fraß sagte, doch muss man wegen der geplanten größeren Baumaßnahmen wohl zurückstehen. Insgesamt plant die Stadt, in diesem Jahr im Tiefbau (inklusive Entwässerungsbauten wie Kanäle) etwa 15,4 Millionen Euro auszugeben.

