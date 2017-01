Rastatter Traditionshaus schließt Rastatt (dm) - An der Badener Straße in Rastatt geht eine Ära zu Ende: Mit dem Möbelhaus Kühn schließt ein Traditionshaus seine Pforten. Vor 68 Jahren von Schreinermeister Josef Kühn in der Bahnhofstraße gegründet und seit Jahrzehnten im Rastatter Süden ansässig, war es stets ein Familienunternehmen geblieben. Albert Kühn, inzwischen 70 Jahre alt, führte es mit seiner Frau Christel in zweiter Generation über Jahrzehnte hinweg. Nun aber sei für das Haus kein Nachfolger gefunden worden, nachdem sich der Sohn anderweitig orientiert habe. Die Abwicklung organisiert auf Kühns Bitte die Möbelschau Offenburg über deren Geschäftsführer Harri Hofert; die beiden kennen sich schon lange. Derzeit läuft der Räumungsverkauf des Vollsortimenters, vermutlich bis Ende Februar/Mitte März, so Hofert. Schließlich gelte es, fast 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche zu leeren. Weil Möbel Kühn nicht mehr über entsprechendes Personal verfüge, sind Mitarbeiter der Möbelschau Offenburg vor Ort, die im Übrigen auch Gewährleistung für die gekaufte Ware anbietet. Was die Zukunft der Immobile an der Badener Straße 18- 20 angeht: Es stehe noch nicht fest, wie es dort weitergeht, erläutert Hofer weiter, "Verhandlungen laufen". Noch könne man auch nicht sagen, ob wieder ein Möbelanbieter einzieht oder dort eine ganz andere Folgenutzung zum Tragen kommt. Albert Kühn blickt indes mit Wehmut zurück - auf "eine schöne, angenehme Zeit mit guten Kunden".

