Tunnel-Laster hinterlassen ärgerliche Spuren auf Straßen

Albert Kölmel hat durchaus Verständnis dafür, dass Lkw immer wieder mal Ladung verlieren. "Aber dass eine Beseitigung der Verunreinigungen der mehr oder minder auch am Samstag im Minutentakt fahrenden Lkw und deren Lenker nicht veranlasst wird, ist für mich schon nicht mehr nachvollziehbar", kritisiert der Bietigheimer in einem Schreiben an die BT-Redaktion. Steinschläge und zwei Dellen auf der Motorhaube seines Wagens führt Kölmel auf die verschmutzten Fahrbahnen zurück.

Dass die Straßen nicht gereinigt würden, weist Bahn-Pressesprecher Michael Breßmer zurück. Die ARGE beziehungsweise deren Subunternehmer hätten klare Auflagen, die verunreinigten Straßen zu säubern. Allerdings räumt Breßmer ein, dass die Zustände stark von der Witterung abhängten. So habe man im Spätjahr Hinweise von der Polizei erhalten, dass die Straßen besonders stark mit Erdboden und Kies überhäuft seien. Daraufhin habe man das Reinigungsintervall intensiviert.

Den Vorwurf, dass die Laster überladen sind, will Breßmer nicht gelten lassen. Grund: Man habe auf der Tunnel-Baustelle extra eine Waage eingebaut, um exakt den Aushub zu dokumentieren, den die Bohrmaschinen aus dem Erdreich holen und der unter anderem beim Kieswerk Stürmlinger in Durmersheim zwischengelagert wird.

Laut Bahn fahren zwischen 15 und 27 Lkw pro Stunde von und zur Tunnel-Baustelle. Am Ende werden es rund 700000 Kubikmeter Material sein, das abtransportiert sein muss.

Das Ziel rückt täglich näher, allerdings brauchen die beiden Bohrmaschinen etwas länger als zunächst geplant. Nicht bereits im Juli dieses Jahres, sondern voraussichtlich erst im September werden "Wilhelmine" und "Augusta Sibylla" sich bis Niederbühl durchgefressen haben, umreißt Breßmer den aktuellen Stand.

Wem bis dahin extreme Verschmutzungen durch Lastwagen auffallen, dem empfiehlt Bahn-Sprecher Breßmer, sich das Kennzeichen des Lkw zu notieren und dieses an die ARGE zu melden. Dort müsse man gegebenenfalls auch einen Schaden geltend machen.