Kreis schleppt sich zu Gesundheitskonferenz Rastatt (ema) - Der Landkreis Rastatt will in diesem Jahr eine "kommunale Gesundheitskonferenz" aus der Taufe heben. Nach Darstellung von Sozialdezernent Hubert Schmidutz zeichnet sich mittlerweile ab, dass der Stadtkreis Baden-Baden sich einklinken will. Das Thema ist nicht neu. Bereits 2012 hatte CDU-Fraktionschef Toni Huber in seiner Haushaltsrede im Kreistag die Einrichtung der kommunalen Gesundheitskonferenz gefordert. Doch das Vorhaben versandete. Erst als der badenwürttembergische Landtag zum 1. Januar 2016 die kommunale Gesundheitskonferenz zur Pflichtaufgabe machte, geriet die Kreisverwaltung in Zugzwang. Vor knapp anderthalb Jahren hatte Landrat Jürgen Bäuerle die zögerliche Haltung damit begründet, dass die Aufgabenstellung unklar sei, die Zuständigkeit fehle und das Land sich nicht ausreichend finanziell beteilige. Im Stuttgarter Sozialministerium sieht man das anders. Minister Manfred Lucha (Grüne) verwies jetzt darauf, dass das Land die Projekte bereits seit 2011 unterstütze, unter anderem mit einer Anschubfinanzierung von 1,4 Millionen Euro, Pilotprojektförderungen von 300000 Euro sowie fachlicher Beratung. Ab sofort will die Landesregierung den Stadt- und Landkreisen pro Jahr zwei Millionen Euro zur Verfügung stellen. Lucha zufolge müsse es das Ziel sein, dass regionale Akteure des Gesundheitswesens gemeinsam mit Bürgern Lösungen für gesundheitspolitische Fragestellungen vor Ort erarbeiten. Beispielhaft als Aufgaben nennt das Ministerium regionale Analysen und Diskussionen zur Entwicklung kommunaler Ziele in der Gesundheitsförderung, Prävention, medizinischen Versorgung sowie der Pflege. Im Rastatter Landratsamt will man jetzt ein Konzept erarbeiten, wie Dezernent Schmidutz im BT-Gespräch ankündigte. Im hauseigenen Gesundheitsamt sei eine halbe Personalstelle für die kommunale Gesundheitskonferenz eingerichtet worden; vom Land rechnet man pro Jahr mit einem Zuschuss von 48500 Euro. Schmidutz zufolge wäre man eigentlich schon etwas weiter; allerdings habe die Stadt Baden-Baden zwischenzeitlich signalisiert, bei der kommunalen Gesundheitskonferenz in Rastatt mit einzusteigen. Außerdem wollte man noch Ergebnisse einer Diskussion über Qualitätskriterien abwarten, die nun vorliegen. Im Landratsamt will man eine Geschäftsstelle einrichten. Nach den Vorstellungen des Sozialdezernenten wären etwa 35 Konferenz-Mitglieder wünschenswerten; eine kleinere Lenkungsgruppe soll auf Arbeitsebene die Gesundheitskonferenz mit Leben erfüllen. Laut Schmidutz stehen bei dem Projekt die Analyse und Datenerhebung im Vordergrund, aus denen man Handlungsempfehlungen ableiten könne. Eigene Projekte seien nicht vorgesehen. Was am Ende herausspringt, ist auch für den Sozialdezernenten eine spannende Frage. Denn Handlungsempfehlungen seien nicht verbindlich. Kommentar

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Klinikum stellt Baupläne zurück Rastatt (ema) - Das Klinikum Mittelbaden stellt seine geplanten Bauprojekte in Rastatt zurück. Das heißt: Vorerst wird nun doch kein Parkhaus in der Lucian-Reich-Straße gebaut. Auch aus dem gewünschten Hubschrauber-Landeplatz wird vorerst nichts (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Das Klinikum Mittelbaden stellt seine geplanten Bauprojekte in Rastatt zurück. Das heißt: Vorerst wird nun doch kein Parkhaus in der Lucian-Reich-Straße gebaut. Auch aus dem gewünschten Hubschrauber-Landeplatz wird vorerst nichts (Foto: av). » - Mehr Baden-Baden

Den Sonntag früher planen Baden-Baden (mb) - Das Badische Tagblatt hat sein kostenloses Wochenendprodukt überarbeitet und bietet den Lesern mehr Unterhaltung und Service. Ab sofort wird aus dem "WO am Sonntag" das "WO zum Sonntag". Die Wochenzeitung wird nun bereits samstags verteilt (Foto: ml). » Weitersagen (mb) - Das Badische Tagblatt hat sein kostenloses Wochenendprodukt überarbeitet und bietet den Lesern mehr Unterhaltung und Service. Ab sofort wird aus dem "WO am Sonntag" das "WO zum Sonntag". Die Wochenzeitung wird nun bereits samstags verteilt (Foto: ml). » - Mehr