Verkehrsberuhigung soll Rosenstraße befrieden Durmersheim - Immer wieder kommt es vor, dass der Bau- und Planungsausschuss eingesetzt wird, um offenbar problematische Nachbarschaftsverhältnisse zu kitten. Diesen Eindruck hatten Mitglieder des Gremiums auch bei der jüngsten Sitzung, und sie ließen sich wieder einmal darauf ein. Die Verwaltung legte einen "Antrag" aus der Rosenstraße vor, der 2014 schon einmal behandelt, aber abgelehnt worden war, weil man damals die Meinung vertrat, die Leute sollten die Sache selbst miteinander regeln, wie Frank Möhrle (FWG) in Erinnerung rief. Der Ärger spielt sich am südlichen Beginn der Straße ab, wo es auf einem kurzen Teilstück keine Gehwege gibt und die Fahrbahn so schmal ist, dass man angeblich Schwierigkeiten hat, mit dem Auto in den Hof zu gelangen oder herauszufahren, wenn am gegenüberliegenden Straßenrand ein Fahrzeug parkt. Als Lösung wurden Sperrmarkierungen verlangt. Rechtlich müsste die Gemeinde nichts unternehmen, stellte Bürgermeister Andreas Augustin fest, dem Wunsch nachzugeben wäre aber "befriedend". Rangieren sei zumutbar, zitierte Michael Veneziani (CDU) einen in der früheren Beratung erwähnten Passus aus der Straßenverkehrsordnung. Die Leute sollten "vernünftig sein", appellierte Karin Glied (CDU) in gleichem Sinne für nachbarschaftliche Rücksichtnahme, ebenso Frank Möhrle (FWG). Man war sich außerdem ziemlich sicher, dass die Bewilligung von Sperrmarkierungen gleiche Forderungen aus vielen anderen Straßen provozieren könnten. Auch Josef Tritsch (SPD) äußerte die Überzeugung, man würde eine "Lawine lostreten", die den ganzen Ort erfassen könnte. Gleichzeitig machte er einen anderen Vorschlag: Besagter Abschnitt der Rosenstraße sollte als "verkehrsberuhigter Bereich" ausgewiesen werden, was bedeute, dass Stellplätze markiert werden müssten und nur auf diesen geparkt werden dürfe. Dafür müsste eine Planung angefertigt und eine Genehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden, beschrieb Bürgermeister Augustin den Aufwand. Und so kam es dann: Mit vier Ja- gegen drei Neinstimmen votierte die Mehrheit für die Umwandlung zur "verkehrsberuhigten Zone". Nach den Kosten wurde nicht gefragt, sie werden vermutlich der Allgemeinheit aufgeladen. Helmut Heck

