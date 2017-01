Große Projekte erfordern Kreditaufnahme Von Helmut Heck Durmersheim - Vor drei Zuhörern legte Bürgermeister Andreas Augustin am Mittwoch in der ersten Sitzung des Durmersheimer Gemeinderates im neuen Jahr den Entwurf des Haushaltsplans vor. Bevor er dem vermutlich durch Krankheit ausgedünnten Gremium die wichtigsten Zahlen nannte, nutzte er die Gelegenheit, aus "persönlicher Sicht" nationale und internationale Ereignisse zu kommentieren. Der großen Politik folgten die nüchternen Haushaltszahlen, die erneut ein Rekordvolumen ergeben. Der Etat umfasst 43,3 Millionen Euro, die sich mit 33,7 Millionen auf den Verwaltungs- und 9,6 Millionen auf den Vermögenshaushalt verteilen. Zu den höchsten Investitionen gehören 2,8 Millionen Euro für den Bau einer Mensa für Hardt- und Realschule, 617 000 Euro für den Erweiterungstrakt der Hardtschule, einschließlich Ausstattung und 50 000 für weitere Lernateliers. Der neue Chemieraum der Realschule muss mit 120 000 Euro restfinanziert werden. Augustin hielt es für geboten, die "dauernde Mittelverwendung" für Kindergärten, Schulen und Horte einmal "kritisch zu hinterfragen", denn diese nähme der Gemeinde "die Luft für weitere Aufgaben". Eine davon ist die mit 510 000 Euro veranschlagte Sanierung des Gemeindezentrums in Würmersheim. Daraus folgend wurden auf Initiative der Verwaltung 250 000 Euro für eine Sanierung des Alten Kinos eingestellt. Diesen Ansatz halte er für erforderlich, da "der Friede im Ort gefährdet" wäre, würde jetzt nur das Würmersheimer Gemeindezentrum auf Vordermann gebracht, obwohl die "Durmersheimer Vereine schon sehr lange auf eine Veranstaltungshalle warten" und es in ihrem Probelokal einen großen Sanierungsstau gebe. Eine öffentliche Erörterung dieser Vorhaben wird es vorerst nicht mehr geben. Augustin teilte mit, dass er die Sache nichtöffentlich im Verwaltungsausschuss vorberaten wolle. Im März soll die Umgestaltung des letzten Abschnitts der Hauptstraße zwischen Raiffeisenbank und Waldstraße beginnen, für die 450 000 Euro vorgesehen sind. Ganz aktuell teilte Augustin mit, dass die Ausschreibung eine "sensationelle Nachfrage" ausgelöst habe, von der man sich günstige Preise erhofft. Für Kanalsanierungen im ganzen Ort will man 520 000 Euro reservieren, für 130 000 Euro sollen erste Grundstücke für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erworben werden. Kein Zeitplan ist für die Schaffung des Gewerbegebiets Ost bekannt, das westlich der B 36 bei der Ausfahrt Süd entstehen soll. Vor zwei Jahren wurde mit dem Bebauungsplan begonnen. Im Haushaltsentwurf findet sich jetzt ein Vorbote in Form von 700 000 Euro, die für den Bau eines Regenrückhaltebeckens für das Gebiet eingeplant sind. Die geplanten Wohnbaugebiete "Tiefgestade IV" und in der Westendstraße kommen in dem Zahlenwerk nicht vor, da sie separat mit Erschließungsträgern realisiert werden sollen. Finanziert werden sollen die Investitionen mit einer Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,9 Millionen Euro, einem Kredit über 2,4 Millionen Euro und der Entnahme von 3,75 Millionen Euro aus den Rücklagen. Durch das Darlehen würden die Schulden auf rund 5,28 Millionen Euro steigen. Getilgt werden sollen 287 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde dadurch von 258 auf 431 Euro springen. Die Rücklagen würden auf 1,5 Millionen Euro schrumpfen. Allerdings haben sich ähnliche Ankündigungen in den Vorjahren als überzogen erwiesen, die Entwicklung verlief meist besser als erwartet. Die Beratung des Haushalts ist auf den 8. März terminiert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Jahnhalle weiter in Warteschleife Gaggenau (uj) - Der Umbau des Foyers der Gaggenauer Jahnhalle wird erneut verschoben. Beginn ist voraussichtlich erst im Jahr 2019. Im Haushaltsplanentwurf 2017/18 sind nur Gelder für die Planung und für die Mauerabdichtung zur "Trockenlegung des Untergeschosses" eingestellt (Foto: av). » Weitersagen (uj) - Der Umbau des Foyers der Gaggenauer Jahnhalle wird erneut verschoben. Beginn ist voraussichtlich erst im Jahr 2019. Im Haushaltsplanentwurf 2017/18 sind nur Gelder für die Planung und für die Mauerabdichtung zur "Trockenlegung des Untergeschosses" eingestellt (Foto: av). » - Mehr