"Zusätzliches Service-Angebot muss sich noch etablieren"

Rastatt - Was kostet ein Reisepass? Wie lange dauert es bis zur Ausstellung eines Personalausweises? Welche Unterlagen werden für eine Eheschließung benötigt? Wo kann man sein Fahrzeug ummelden? Wo kann man Wohngeld beantragen oder ein Gewerbe anmelden? Aber auch: Welches Einwohnermeldeamt ist zuständig, wenn man beispielsweise nach Hamburg oder Berlin umziehen will? Viele Fragen, eine Nummer, unter der weitergeholfen werden kann: 115.

Weit über ein Drittel der deutschen Bevölkerung kann die im Jahr 2009 eingeführte bundesweit einheitliche Behördennummer bisher nutzen. Das Landratsamt Rastatt und 22 der 23 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind inzwischen mit von der Partie. Lediglich Loffenau ist nicht dabei, weil die Gemeinde zum Vorwahlbezirk des Landkreises Calw gehört, wie Iris Mezger, Leiterin des Sachgebiets Organisation/Personalentwicklung im Landratsamt Rastatt, informiert.

Eine Nummer, eine Antwort auf viele Fragen - eigentlich eine praktische Sache. Dies kann Zeit und Nerven sparen und häufig auch den Weg zum Amt. Dennoch wird diese Nummer als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art nicht so genutzt, wie am Anfang erwartet.

"Sie muss sich erst noch etablieren", meint Mezger im BT-Gespräch. Vielen Menschen sei die Nummer offenbar noch nicht geläufig. Daher versuche man, diese durch Werbung - etwa auch in den VHS-Programmen - bekannter zu machen. Zum anderen sei wohl der Bedarf nicht so groß wie vermutet, sieht sie einen weiteren Grund für die bisherige Zurückhaltung. Hier spiele die virtuelle Welt auch eine Rolle. Wenn junge Leute heutzutage etwas wissen wollen, nutzten sie zuerst meist das Internet via Smartphone. Und in den kleineren Gemeinden erledigen viele Menschen eben immer noch ihre Behördengänge gerne persönlich im Rathaus.

Wurden im ersten Jahr der Einführung - die 115 ging im Landkreis Rastatt im September 2013 an den Start - 460 Anrufe registriert, so stieg die Anzahl 2014 auf 1070 und nahm 2015 auf 1017 ab. Im vergangenen Jahr wurde die 115 dann 1304 Mal angewählt. Mezger: "Tendenz steigend." Zum Vergleich: Pro Jahr gehen rund 70 000 Anrufe in der Zentrale im Landratsamt ein, 2016 waren es im Schnitt 273 täglich. Nicht mitgerechnet sind dabei die Telefonate, bei denen Sachbearbeiter direkt per Durchwahlnummer angewählt werden.

Die Nummer 115 steht Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für die Bürger zur Verfügung. Das Kunden-Service-Center im Landratsamt ist Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr, am Freitagnachmittag bis 13 Uhr besetzt, in den Randzeiten werden die Anrufe an die Stadt Karlsruhe weitergeleitet. "Wenn die 115 im Landratsamt hereinkommt, hat dies oberste Priorität", verdeutlicht Iris Mezger. Die Anlage sei auch entsprechend technisch so geschaltet. 70 Prozent der 115-Anrufe sollen innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, so die Vorgabe. "Dabei versuchen wir, 55 Prozent der Anrufer bereits im Erstkontakt eine Auskunft zu erteilen."

Die fünf Mitarbeiterinnen, die im Service-Center tätig sind, greifen dabei auf ein Wissensmanagement-System zu, in dem sie sämtliche Informationen zu den am häufigsten nachgefragten Leistungen der öffentlichen Verwaltung finden. Fragen der Bürger werden entweder direkt beantwortet oder deren Anliegen an die zuständigen Stellen im Landratsamt oder in den Städten und Gemeinden weitergeleitet. "Wir können auch zu den Gemeinden durchstellen, das kommt aber weniger vor", sagt Mezger. Und falls doch, dann werde nicht einfach nur verbunden, sondern mit den ersten Informationen "qualifiziert übergeben".

Sollte etwas im Erstkontakt nicht geklärt werden können, gebe es je nach Wunsch einen Rückruf, eine E-Mail oder ein Fax innerhalb von 24 Stunden während der Servicezeiten. "Für die Leute ist das ein Novum. Sie sind oft erstaunt, dass ein Rückruf von einer Behörde zugesagt wird und dieser auch erfolgt", berichtet Mezger aus den bisherigen Erfahrungen. Die 115-Nummer werde auch weiterhin erhalten bleiben, das steht für das Landratsamt außer Frage. "Wir sehen es als zusätzliches Service-Angebot", bekräftigt die Sachgebietsleiterin.

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 ist laut Angaben des Landratsamts sowohl aus dem Festnetz als auch aus mehreren Mobilfunknetzen zum Ortstarif und damit kostenlos über Flatrate erreichbar.