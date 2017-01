Von Open Air bis Stadtfest

Rastatt - 25 Jahre Mercedes-Benz-Werk in Rastatt, Stadtfest und Schlosshof-Open-Airs mit den Fantastischen Vier: Auch wenn es 2017 in der Barockstadt turnusgemäß kein tête-à-tête gibt, stehen wieder einige Großveranstaltungen ins Haus. Die Museen warten ebenfalls mit einem interessanten Ausstellungs- und Vortragsangebot auf. Und nicht zuletzt bieten Badner Halle und Reithalle Konzerte und Comedy. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Bülent Ceylan. Das Kulturprogramm 2017 hat die Stadtverwaltung gestern der Presse präsentiert.

Vom 6. bis 9. Juli soll sich der Ehrenhof des Residenzschlosses beim Open-Air-Konzert des französischen Multiinstrumentalisten Yann Tiersen, der Schlagerparty mit Dieter Thomas Kuhn und beim Auftritt der Fantastischen Vier füllen.

Am 2. und 3. September feiert Mercedes Benz im Kundencenter Geburtstag mit der A-Rock-Night und der A-Comedy-Night: Mark Forster und die Söhne Mannheims rocken auf der neuen Eventfläche des A-Offroad-Parcours und Bülent Ceylan zeigt ein Best-of-Programm und Auszüge aus seinem neuen Programm "Kronk".

Noch bis 31. Januar können sich Vereine für das Internationale Stadtfest anmelden, das vom 21. bis 23. Juli auf dem Marktplatz steigen soll.

Der Rastatter Kinosommer zeigt auch diesmal wieder sechs Filme im Hof des Kulturforums. Allerdings in zeitlich komprimierter Form, weil auch Mercedes-Benz im Jubiläumsjahr Freiluftkino anbieten will, erklärt Daniel Rollko vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen. Die Termine: 14., 28. und 29. Juli, 4., 5., 11. und 12. August.

Stilvoll soll es wieder am 18. Juni im Schlosspark Favorite zugehen, wenn das "Picknick in Weiß" eine Neuauflage erlebt. Unter den Arkaden präsentieren sich wieder renommierte Winzer, der Abend zeigt die "Welt des Champagner". Genussabende bieten die Schlösser und Gärten zudem zu den Themen Portwein und Olivenöl an.

Das Wehrgeschichtliche Museum hat seine Sonderausstellung "Das Duell - Zweikampf um die Ehre" bis 19. Februar verlängert. Direktor Alexander Jordan freut sich aber auch schon auf die Herbstausstellung "Die kahlen, kalten Berge..." über den Ersten Weltkrieg im Alpenraum, die Deutsche Gebirgstruppe und das Württembergische Gebirgsbataillon.

Die Städtische Galerie Fruchthalle zeigt in Kooperation mit der Herbert-Weisenburger-Stiftung ab 2. Februar Fotografien von Susanne Neiss und aus der Sammlung Rastatt. Ab 13. Mai folgt eine Ausstellung die dem Andenken an die Künstler Ulrike Michaelis und Wolf Pehlke gewidmet ist.

"Das Dörfel - Ein Stadtteil macht Geschichte" ist eine Ausstellung des Stadtmuseums Rastatt, das mit dem Dörfler-Verein kooperiert. Los geht es am 9. Februar. "Einmal Heimkind, immer Heimkind?" fragt eine berührende Wanderausstellung zum Thema Heimerziehung in Baden-Württemberg, aber auch in Rastatt ab 7. April.

Eine Reverenz an das Jubiläum "500 Jahre Reformation" ist eine Vortragsreihe über "Das bewegte 16. Jahrhundert" in der Historischen Bibliothek, gespickt mit zahlreichen gedruckten Kostbarkeiten aus den Beständen des Hauses.

Sonderausstellungen zum Thema Kolonialismus bereitet die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte vor.

Die "Klingende Residenz" des Vocalensembles Rastatt steht am 22. und 23. Juli unter dem Motto "Kreuz König/Herz Dame".

Das Rendezvous tête-à-tête verkürzt im Oktober allen Freunden des Festivals die Wartezeit bis 2018.

Als Glanzlichter im Programm der Reithalle nennen die Verantwortlichen "Cara - a new breeze in Irish music" (4. Februar), den Auftritt von Kabarettist Max Uthoff mit seinem Programm "Gegendarstellung" (10. Februar) , das Konzert von "Havanna Super Q" aus Kuba (17. Februar) sowie in der Badner Halle das Konzert von "Onair - Illuminate": Pop-Musik ohne Instrumente.