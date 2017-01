Freie Fahrt für mehr Tempo 30

Wenn früher aus der Bevölkerung Forderungen nach einer Verkehrsberuhigung kamen, winkten die Behörden mit Blick auf die Straßenverkehrsordnung meist ab. Denn Tempo 30 auf innerörtlichen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie sogenannten Vorfahrtsstraßen kam nur dann infrage, wenn an der Stelle ein Unfallschwerpunkt festgestellt wurde.

Eine Hürde, die selten überwunden wurde, wie beispielsweise Anwohner der Wilhelmstraße im Stadtteil Ottersdorf erfahren mussten. Im Umfeld der örtlichen Grundschule und des Kindergartens am Ortseingang aus Richtung Wintersdorf machen sie sich seit Jahren für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der vielbefahrenen L78a stark - bislang vergeblich.

Doch jetzt können sich die Anwohner berechtigte Hoffnung machen, dass ihr Anliegen doch noch auf fruchtbaren Boden fällt. Dies kündigten der Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, Achim Schick, und der zuständige Kundenbereichsleiter Christian Junger im BT-Gespräch an. Sie sagen: "Ottersdorf hat erste Priorität."

Möglich wird die verkehrspolitische Zeitenwende durch die Mitte Dezember in Kraft getretene Erlaubnis, im Umfeld ausgewählter Örtlichkeiten an Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 einzurichten - und zwar "im unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen gelegenen Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern", wie es jetzt in der Straßenverkehrsordnung heißt.

Im Stadtgebiet von Rastatt hat Christian Junger insgesamt 52 solcher Einrichtungen an Hauptverkehrsstraßen ermittelt. "Elf davon werden jetzt überprüft."

Neben Ottersdorf nennt der Kundenbereichsleiter Ordnungsangelegenheiten die Karlschule in der Karlstraße sowie die Kindertagesstätte Biber im Leopoldring, wo Tempo 30 naheläge. Auch über den rückwärtigen Bereich des Klinikums an der Ludwigsfeste will man sich Gedanken machen.

Ganz frei sind die Verkehrsplaner im Rathaus bei ihren Entscheidungen nicht. Straßenbaubehörde und Polizei müssen angehört werden, wenngleich von dort ein Veto kein K.o-Schlag wäre. Hürden könnten vielmehr noch aus einer Verwaltungsvorschrift erwachsen, auf die alle Ordnungsämter in Deutschland warten. Denn noch fehlt es an konkreten Hinweisen, was der Gesetzgeber damit meint, wenn er von "unmittelbarem Bereich" der an den Straßen gelegenen Kitas, Schulen oder Pflegeheimen spricht. Offen ist auch noch, ob Tempo 30 möglicherweise nur temporär gelten darf - also etwa nur zu Schulzeiten.

Vera Kramer, Leiterin des Straßenverkehrsamts des Landkreises Rastatt, hat bereits Hinweise erhalten, dass die Verwaltungsvorschrift eher restriktiv ausfallen soll. Im Landratsamt hat man es schon konkret mit zwei möglichen neuen Tempo-30-Bereichen zu tun. Die Verwaltungen in Iffezheim und Gernsbach hätten bereits gefordert, die Geschwindigkeitsbegrenzung an einer Schule beziehungsweise Kindertagesstätte auszuweisen. Die Amtsleiterin hat die Initiativen jedoch zunächst zurückgestellt, bis mit der Verwaltungsvorschrift Rechtssicherheit besteht.

Mögliche Tempo-30-Abschnitte in den Kommunen will die Kreisverwaltung nicht selbst ausfindig machen. Im Landratsamt wird man erst aktiv, wenn die Gemeinden selbst Anträge stellen.