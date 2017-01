Erstmals Kurse in Arabisch und Niederländisch

"Mit unserem aktuellen Angebot an Kursen und Veranstaltungen zeigt sich wieder das von der VHS erklärte Grundverständnis, dass Lernen ein nie endender Prozess ist und Kompetenzen, Qualifikationen und Bildung lebenslang entwickelt und gepflegt werden können", erklärt VHS-Leiterin Cornelia Casper. Als Bildungseinrichtung treffe die Volkshochschule hier auf ganz unterschiedliche Zielgruppen, deren Bedürfnisse sie passgenau bedienen könne.

Für Kulturinteressierte und Reisefreudige gibt es im neuen Programm eine große Auswahl an Fremdsprachen. Erstmals bietet die VHS in diesem Semester Arabisch und Niederländisch an. Berufstätige können ihre Sprachkenntnisse für die Kommunikation in Business-English in einem Wochenend-Workshop verbessern. Neu im Programm ist die Gebärdensprache für gehörlose Menschen, die aber auch hörende, schwerhörige und ertaubte Menschen erlernen können.

Für Gesundheitsbewusste steht neben interessanten Vorträgen mit medizinischen Inhalten wieder eine große Anzahl an Kursen aus den Bereichen Yoga, Pilates, Entspan-nung und Fitness zur Auswahl bereit, die nicht nur zur Prävention, sondern einfach aus Freude an der Bewegung gebucht werden können.

Ein gewichtiges Ziel der VHS-Bildungsarbeit bleibt es, die gesellschaftliche Teilhabe aller zu ermöglichen. Dies spiegelt sich derzeit insbesondere in den Integrationskursen wider, in denen Migranten und Flüchtlinge Deutsch lernen und Grundlegendes zur Geschichte, Kultur und Rechtsordnung unseres Landes vermittelt bekommen. So hat sich die VHS im Bereich der Integrationskurse Deutsch zu einem der Hauptakteure im Landkreis Rastatt entwickelt und startet mit 18 Kursen auf verschiedenen Niveaustufen ins neue Semester. Erstmals stehen Alphabetisierungskurse für Migranten und Flüchtlinge, die die lateinische Schrift nicht oder nur ungenügend beherrschen, auf dem Programm.

Der Stellenwert der Teilhabe gilt auch für die Medienkompetenz. Hier bietet die VHS ein breites Spektrum vom Einstieg in die PC-Welt über Smartphone-Kurse bis hin zum routinierten Umgang mit dem eigenen Apple-Mac.

Unter der Überschrift "Der digitale Wandel" laufen die neu angebotenen Webinare in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen. Die Entwicklungen in diesem Bereich verändern zunehmend die Arbeitswelt, nicht nur in der Industrie, sondern auch im Office-Bereich. Neue Technologien ermöglichen flexiblere Arbeitsformen, erleichtern Arbeitsprozesse und unterstützen oder ersetzen administrative Tätigkeiten. Die Vortragsreihe befasst sich mit Chancen und Herausforderungen der "Arbeitswelt 4.0".

Die Volkshochschule wurde 2016 erfolgreich zertifiziert. "Mit dieser Auszeichnung wird zum einen die Qualität unserer Arbeit bestätigt und gleichzeitig sind wir als VHS als Kursträger nach dem Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg anerkannt", betont Casper. Bildungszeit kann für berufliche und politische Weiterbildung sowie für die Qualifizierung im Ehrenamt beantragt werden. Die meisten Beschäftigten hätten einen Anspruch, sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen. Die VHS bietet im aktuellen Programm eine Reihe von Seminaren insbesondere aus dem Bereich der Sozial- und Methodenkompetenzen sowie der Sprachen an, die die geforderten Kriterien erfüllen.

Das Kursangebot steht ab sofort im Internet. Die Kurse starten ab 6. März, Sprachenberatungs- und EDV-Infotermine gibt es bereits ab 14. Februar. Weitere Infos: VHS Landkreis Rastatt, (07222) 3813500 oder per E-Mail an vhs@landkreis-rastatt.de.

www.vhs-landkreis-rastatt.de