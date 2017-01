Miniaturgebirge auf der Hardt Von Helmut Heck Durmersheim - Auf der Hardt bei Durmersheim entsteht ein Miniaturgebirge. Die 1979 in Betrieb genommene Erdaushub-Deponie des Landkreises an der Malscher Straße darf nach bisheriger Genehmigung elf Meter in die Höhe wachsen. Aber allmählich wird der Platz knapp. Aus diesem Grund hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises eine Erhöhung des bisherigen Maßes um weitere zehn Meter beantragt. Die Halden könnten ein Niveau erreichen, das den Baumwipfeln des nahen Walds Konkurrenz macht. Am Mittwoch wurde die Planung dem Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium musste diese nicht bewerten. Die Stellungnahme der Kommune wird erst zur förmlichen Anhörung erfolgen. Widerstände zeichneten sich nicht ab. Über das Vorhaben war vor zwei Jahren im Gemeinderat schon einmal diskutiert worden. Ursprünglich war eine Erhöhung um bis zu 15 Metern erwogen worden. Nun sollen es zehn Meter werden, wie Regine Krug, technische Betriebsleiterin des Abfallswirtschaftsbetriebs, mitteilte. Der Antrag für die Erhöhung, so war zu erfahren, soll nächste Woche beim Regierungspräsidium eingereicht werden. Mit dem Entscheid könne innerhalb eines halben Jahres gerechnet werden, die Genehmigung sei bereits zugesichert, sagte Krug. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht mehr erforderlich. Die bestehende Erlaubnis gestatte ein Ablagervolumen von 400 000 Kubikmetern, das "nahezu eingebracht" sei. Durch die Erhöhung könnte eine zusätzliche Kapazität von 170 000 Kubikmetern geschaffen werden. Da pro Jahr etwa 10 000 Kubikmeter angeliefert werden, kann mit einer Laufzeit von 17 Jahren gerechnet werden. Die Aufstockung soll in zwei ungefähr gleichgroßen Abschnitten realisiert werden. Mit dem ersten soll im nächsten Jahr begonnen werden, den zweiten will man 2026 in Betrieb nehmen. Betont wurde, dass es dabei keine flächenmäßige Erweiterung geben werde. An den vorhandenen fünf Hektar Grundfläche ändere sich nichts. Die Endhöhe soll bei 136 über Normalnull liege, die Felder der Umgebung liegen auf 119 Metern. Der Gemeinderat wurde auch über technische Einzelheiten wie Böschungswinkel, Basisabdichtungen, Rückhalte- und Versickerungsgräben informiert. Nach der vollständigen Verfüllung der dann insgesamt 570 000 Kubikmeter werde eine Rekultivierung der Oberfläche eingeleitet, für die eine weitere Bodenschicht mit einem Meter Höhe aufgebracht werde. Wie schon in einer früheren Genehmigung festgelegt, soll eine "halboffene Landschaftsstruktur" mit Magerwiesen, Hecken, Gebüsch, einer Kiesfläche und Totholzhaufen entstehen. Bürgermeister Andreas Augustin zeigte großes Verständnis für die Kapazitätserhöhung, Deponiegelände sei rar. Gleichzeitig plädierte er für die stärkere Wiederaufbereitung von Baustoffen, was wichtig sei, um den Kiesabbau zu beschränken. Er sorgte sich daher um den Fortbestand des auf der Deponie ansässigen Recycling-Unternehmens. Dass dieses mit Inbetriebnahme des zweiten Erhöhungsabschnitts den Standort verlassen müsse, sei aber bekannt und vertraglich geregelt, erklärte Krug. Die Grünschnittannahme, für deren Erhalt sich Augustin ebenfalls einsetzte, bleibe erhalten. Als weiteren Wunsch der Gemeinde nannte der Bürgermeister eine Reifenwaschanlage für den Lastwagenverkehr, weil es Probleme mit Verschmutzungen der Zufahrtstraße gebe. Eigentlich sei der Verursacher aber ein anderer Betrieb, räumte Augustin ein. Wie man aus früheren Äußerungen weiß, leidet unter dem Dreck, bei dem es sich auch um Staubwolken handelt, vor allem eine Speditionsfirma. Hermann Kölmel (CDU) richtete das Augenmerk auf das Landschaftsbild, das durch den angestrebten Endzustand der Deponie "erheblich beeinträchtigt" werde. Die Gemeinde sollte dies zum Anlass nehmen, den Pachtvertrag mit dem Kreis "zu aktualisieren". Kölmel dachte dabei an die finanziellen Erlöse und an die Bürger, denen man entgegen kommen könnte, etwa durch kostenfreie Annahme von Kleinmengen. Josef Tritsch (SPD) wiederum träumte schon vom kleinen Gebirge. Er fragte, ob dieses öffentlich genutzt werden könne, "zum Bergsteigen" vielleicht. Das müsste geprüft werden, antwortete Krug. In der Tat gebe es im Landkreis ein Beispiel dafür. In Forbach sei auf einer ehemaligen Deponie ein Tennisplatz entstanden.

