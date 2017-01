"Eine Frau, die man kennenlernen möchte"

Rastatt - 22 junge Frauen, ein Mann: Das ist die Ausgangslage der TV-Show "Der Bachelor". Ab 1. Februar kann beim Fernsehsender RTL bis zum 22. März jeden Mittwoch jeweils ab 20.15 Uhr verfolgt werden, ob es einem mutmaßlich begehrten Junggesellen gelingt, unter einer Vielzahl an Kandidatinnen seine Traumfrau zu finden - oder umgekehrt betrachtet, wie sich eine der Frauen den Mann angelt. Zum siebten Mal flimmert ein "Bachelor" über deutsche Bildschirme, zum ersten Mal ist eine Frau aus Rastatt dabei: Die 25-jährige Bürokauffrau Clea-Lacy Juhn.

"Ganz spontan", so berichtet sie im BT-Gespräch, habe sie sich beworben, nachdem ein Werbespot für die siebte Staffel der Reihe im TV gelaufen war. Nachdem ihre Mutter die Sache angesprochen hatte, habe sie sich wiederum gedacht: Ja, warum eigentlich nicht? "Jetzt bin ich schon so lange Single..." Ziel also - "auch wenn es verrückt wäre bei so einem Format", wie sie selbst sagt: "Einen Mann kennenzulernen, mit dem es einfach passt."

Auch wenn es in den zurückliegenden sechs Bachelor-Staffeln nicht so recht klappen wollte, dass tatsächlich lange, ernsthafte Beziehungen daraus entstehen - warum soll es nun nicht zum ersten Mal so sein?, fragte sich die 25-Jährige. Sie habe keine Vorurteile in die Sendereihe mitgenommen - und findet es schade, wenn Leute von außen entsprechende Vorurteile aufgrund von Ausschnitten bilden, ohne je das Ganze sehen zu können. Schließlich ist die Sendung ja nicht unumstritten; Kritiker monieren das Rollenbild, das dabei vermittelt werde. In Gruppen- und/oder Einzeldates lernen sich der Junggeselle, den die Kandidatinnen immer erst bei Drehbeginn zu Gesicht bekommen, und die Frauen kennen, und bis die Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt, bei denen der Junggeselle Rosen an diejenigen überreicht, die er weiter "im Spiel" behalten möchte. Wer keine Rose bekommt, scheidet aus. Natürlich können die Frauen die Rose auch selbst ablehnen.

Clea-Lacy, die schon immer in der Barockstadt lebt und Tochter einer Rastatterin und eines Brasilianers ist, gibt sich jedenfalls selbstbewusst: "Ich bin stark, weiß, was ich will, steh' auf eigenen Beinen und würde sagen: Ich bin eine Frau, die man kennenlernen möchte", meint sie und lacht. Angst vor der nun entstehenden Öffentlichkeit - immerhin haben die vorherige Staffel im Schnitt knapp 3,5 Millionen Zuschauer verfolgt -, habe sie nicht. In der August-Renner-Realschule, wo sie einst die mittlere Reife absolvierte, war sie Schülersprecherin, und in ihrem Beruf als Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin in einem Unternehmen in Karlsruhe ist sie es gewohnt, vor Menschen aufzutreten. Dass sie nun beim "Bachelor" mitmacht, sei im Bekannten-, Freundes- und Kollegenkreis auf positive Reaktionen gestoßen. "Die Menschen, die mir nahestehen, fanden das klasse und stehen hinter mir", betont sie. Die hätten es toll gefunden, "dass ich den Mut hab'."

Und wie sieht Clea-Lacys Traummann aus, was muss er mitbringen? "Ich leg' viel Wert auf den Charakter", betont sie. Was das Äußerliche betrifft: "Da muss irgendwas sein, das ich den ganzen Tag anschauen möchte, das können die Augen oder ein schönes Lächeln sein. Ich könnt' nicht sagen blond, braunhaarig, schwarz, die Hautfarbe, es muss einfach was da sein, das ich anziehend finde."