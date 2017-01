"Ein tolles Hobby, bei dem man viel lernen kann" Von Stephan Friedrich Rastatt - Über eine bestens besuchte Reithalle konnte sich der Verein Rastatter Briefmarkensammler am gestrigen Sonntag freuen. Zahlreiche Besucher kamen zum traditionellen Großtauschtag. "Die Tische waren bereits nach kurzer Zeit komplett ausgebucht", berichtet der Vorsitzende Jürgen Walde über die gute Resonanz. Aussteller und Besucher kamen nicht nur aus der Region, sondern unter anderem auch aus Stuttgart, Freiburg und Worms, um in der Reithalle ihre Sammlungen zu ergänzen. Dass Briefmarkensammeln in Zeiten von Facebook und Co. nicht mehr so beliebt wie noch vor einigen Jahrzehnten ist, bedauern vor allem die älteren Besucher. "In meiner Kindheit bin ich noch jeder Briefmarke nachgerannt. Heute muss man froh sein, wenn man noch Briefe mit einer Marke zugesendet bekommt", erklärt Harald Güttler, der aus Malsch nach Rastatt gekommen ist. Heute ist er auf der Suche nach ganz bestimmten Marken. Postfrisch, also noch ohne Stempel und mit Gummierung auf der Rückseite, sollen sie sein. "Gerne möchte ich einige Marken tauschen. Wenn das nicht klappt, habe ich aber auch etwas Geld zum Kaufen dabei", lacht der Rentner, der sich seit mehr als sechs Jahrzehnten dem Briefmarkensammeln verschrieben hat. Wie viele Marken er dabei sein Eigen nennen kann, weiß er selbst nicht. "Mehrere Tausend sind es auf jeden Fall", sagt er. Geordnet sind diese nach Ländern und Sammelgebieten. Genauso wie bei Matthias Braun. Er strukturiert seine Sammlung gerade um. "Ich möchte meine Deutschlandsammlung vervollständigen und suche zudem alles mit Tiermotiven", schildert er. Für die Deutschlandsammlung kommen nur Marken bester Qualität infrage: "Da wird auch schon mal eine Marke ausgetauscht, wenn ich eine bessere finden kann", beschreibt der Elektroinstallateur, der dem Hobby Briefmarkensammeln bereits seit rund 25 Jahren frönt. "Für mich ist das ein toller Ausgleich, um nach der Arbeit etwas Ruhe zu finden", sagt er. Briefmarkensammeln ist kein günstiges Hobby. Wer besonders seltene Marken sucht, der muss schon Mal drei- oder vierstellige Beträge auf den Tisch legen. "Reich werden kann man mit dem Briefmarkensammeln aber nicht", lacht Jürgen Walde. Dafür sei das Angebot an Marken einfach zu groß. Denn viele Sammler müssen ihr Hobby aus Altersgründen aufgeben. Gleichzeitig fehlt der Nachwuchs, den man für das Sammeln begeistern kann. "Wer eine gute Geldanlage sucht, dem rate ich nicht zum Sammeln von Briefmarken", so Jürgen Walde, der hinzufügt: "Es ist ein tolles Hobby, bei dem man viel lernen kann." Er bedauert, dass der Markt von der Deutschen Post als Herausgeber der Marken überschwemmt wird. "Obwohl immer weniger Briefe mit Marken versendet werden, gibt es immer mehr neue Briefmarken. Das passt so nicht zusammen." Ein besonderer Schwerpunkt wurde beim gestrigen Großtauschtag auf Briefe und Ansichtskarten gelegt. "Die Briefmarke flüstert, der Brief schreit", zitiert Jürgen Walde einen beliebten Spruch der Philatelisten. Denn gelaufene Briefe, die oft mehr als 50 oder gar 100 Jahre alt sind, können ganze Geschichten erzählen. Auch Ralf Hummel ist auf der Suche nach entsprechenden Exemplaren und blättert gleich mehrere Stapel alter Briefe durch. "Gerne würde ich meiner Sammlung weitere Briefe hinzufügen, die an eine Adresse meiner Heimatstadt Karlsruhe geschrieben wurde", erzählt er. Besonders interessant sei dann, die Adresse mit dem heute dort befindlichen Bauten zu vergleichen, berichtet Ralf Hummel, der schon nach kurzer Zeit fündig wird. Wenige Meter weiter können sich auch die freuen, die das Hobby Briefmarkensammeln gerade erst für sich entdeckt haben. Für gerade einmal fünf Cent pro Stück kann man die ersten Marken erwerben. Bei 100 gekauften gibt es dann noch einmal zehn Stück kostenlos obendrauf, wie auf einem kleinen Schild zu lesen ist. "Wir würden uns sehr freuen, mit solchen Aktionen jüngere Sammler begeistern zu können", sagt Walde. Die Mitglieder des Vereins Rastatter Briefmarkensammler treffen sich jeden zweiten und vierten Montag im Monat im Gasthaus "Engel". Ab 19 Uhr sind auch Gäste willkommen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Großtauschtag in der Reithalle Rastatt (red) - Philatelisten dürfen sich freuen: Am Sonntag, 22. Januar, lädt der Verein Rastatter Briefmarkensammler zu einem Großtauschtag in die Reithalle ein. Sammler aus ganz Baden-Württemberg, dem Elsass und der Pfalz haben sich angekündigt. Los geht ′s um 9 Uhr (Symbolbild: dpa). » Weitersagen (red) - Philatelisten dürfen sich freuen: Am Sonntag, 22. Januar, lädt der Verein Rastatter Briefmarkensammler zu einem Großtauschtag in die Reithalle ein. Sammler aus ganz Baden-Württemberg, dem Elsass und der Pfalz haben sich angekündigt. Los geht ′s um 9 Uhr (Symbolbild: dpa). » - Mehr