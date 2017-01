Musik aus Klassik und Romantik

Bietigheim - Zur guten Tradition beim Ensemble Con Fuoco gehört es, dass man zur Jahreswende ein Konzert mit großer symphonischer Besetzung anbietet. Dieses Jahr entschied man sich für Musik aus Klassik und Romantik. Ein Hochgenuss für die Zuhörer, die dem Konzert im gut besetzten Saal des katholischen Gemeindehauses lauschten.

Unterstützt wurden die rund 40 Streicher des Ensembles Con Fuoco unter der Leitung ihres Dirigenten Florian Ganz von mehr als 20 Bläser- und Schlaginstrumentalisten. Glanzpunkte des Konzerts waren zweifellos die Soloeinlagen von Verena Sennekamp (Violoncello), Ilona Steinheimer (Oboe), Lauren Basney (Violine) und Alexander Rauch (Fagott).

Mit den Rokokovariationen opus 33 für Violoncello und Orchester von Peter Tschaikowsky eröffneten die Musiker das Konzert. Verena Sennekamp verlieh dem Stück mit ihrem Violoncello einen abwechslungsreichen Charakter. Die freischaffende Cellistin mit Lehrauftrag an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und Leiterin der Nonnenwerther Inselkonzerte bei Bonn trat schon mehrfach in Bietigheim auf. Alles war musikalisch fein aufeinander abgestimmt, man konnte nicht eine Unsicherheit spüren. Ein Paradestück für Oboe, Fagott, Violine, Violoncello und Sinfonieorchester ist die Sinfonia Concertante in B-Dur von Joseph Haydn. Was die Musiker zu Gehör brachten, war ein großer Kunstgenuss. Es stimmte alles - von der Präzision der Tonfolge, über die Tempi bis hin zur klanglichen Übereinstimmung mit dem Orchester. Stets folgten Ensemble und Solisten dabei dem präzisen Dirigat von Florian Ganz, der ebenso für die Zusammenstellung des Konzerts verantwortlich zeichnete.

Ein Ohrenschmaus waren dabei die Soli von Lauren Basney. Die freischaffende Violinistin und Kammermusikerin aus den USA konzertiert auf Festivals und Kammermusikkonzerten in der ganzen Welt von New York über Wien und Rom bis Tokyo - und schließlich auch in Bietigheim.

Unterstützt wurde das Ensemble Con Fuoco zudem von der Solo-Oboistin Ilona Steinheimer, die am Staatstheater Karlsruhe musiziert und seit vielen Jahren das Bietigheimer Ensemble unterstützt. Eine Meisterleistung zeigte der Durmersheimer Alexander Rauch mit seinem Fagott, der sich zurzeit an der Musikhochschule Lübeck auf seine Orchesterlaufbahn vorbereitet. Ein Glanzlicht aus "Der Ring des Nibelungen" von Richard Wagner spielte das Orchester mit der "Trauermusik von Siegfrieds Tod" aus dem vierten Teil "Die Götterdämmerung". Ein konzertantes Stück, das von den Bläsern eröffnet wurde, schien dem Orchester wie auf den Leib geschnitten.

Höhepunkt war darüber hinaus die symphonische Dichtung Nr. 3 "Les Préludes" von Franz Liszt. Traurige Berühmtheit erlangte dieses Werk zur Zeit des Nationalsozialismus als Erkennungsmelodie für die Wehrmachtsberichte.

Stehende Ovationen dürften den Instrumentalisten Mut gemacht haben, auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Mit dieser Glanzleistung, so war vielfach zu hören, ist dem Ensemble Con Fuoco ein guter Start ins neue Jahr gelungen.